Potukao se s ocem pa 'nestao': Najstarijeg sina Brada i Angeline rijetki će prepoznati

Maddox Chivan Jolie-Pitt, najstariji sin Angeline Jolie i Brada Pitta, rođen je 5. kolovoza 2001. u Kambodži. Usvojila ga je Angelina Jolie, a kasnije ga je formalno posvojio i Brad Pitt. Iako je odrastao u obitelji poznatoj po filmskoj industriji, Maddox se odlučio za život podalje od kamera i znatiželjnih očiju javnosti.

Mladić je studirao biokemiju na prestižnom Yonsei sveučilištu u Seulu, a iza sebe ima i filmski angažman kao izvršni producent filma First They Killed My Father (2017.), kojeg je režirala njegova majka. Osim akademskog i filmskog angažmana, Maddox je trenirao i za pilota, pokazujući raznolikost svojih interesa.

Njegov odnos s ocem, Bradom Pittom, bio je predmet medijskih spekulacija, posebice nakon incidenta u privatnom avionu 2016. godine, no Maddox se o istom nije previše oglašavao te danas gradi vlastiti put, balansirajući obrazovanje, profesionalne interese i obiteljske veze izvan svjetla reflektora.