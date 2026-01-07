FREEMAIL
POGLEDAJTE PRIZORE /

Prometnice su čiste, ali nogostupi? Ovako izgledaju ulice nakon što je snijeg 'zatrpao' Zagreb

Prometnice su čiste, ali nogostupi? Ovako izgledaju ulice nakon što je snijeg 'zatrpao' Zagreb
Foto: Marko Prpic/pixsell
1 /24
Zagreb je ovih dana prekrio snijeg, što je usporilo promet i otežalo kretanje pješacima. Iako su prometnice u središtu grada uglavnom dobro očišćene, poneki sporedni dijelovi grada i nogostupi ostali su prekriveni snijegom, što je stvorilo poteškoće u kretanju.

Zimska služba grada Zagreba odmah je počela s čišćenjem glavnih prometnih pravaca, koji su uglavnom bili prohodni bez većih zastoja. Međutim, na nogostupima je snijeg ostao netaknut, a na nekim područjima stvorila se i poledica, što je povećalo rizik od padova.

Građanima se savjetuje da budu oprezni na cesti i paze na klizave površine.

7.1.2026.
18:49
danas.hr
Marko Prpic/pixsell
Snijeg Promet Nogostup čišćenje Zagreb
