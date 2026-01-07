FREEMAIL
Prepoznajete li ove zvijezde? I dan danas se priča o ovom epskom Dinamovom danu

Prepoznajete li ove zvijezde? I dan danas se priča o ovom epskom Dinamovom danu
Na današnji dan, 7. siječnja 2007. godine, Dinamo je na stadionu Maksimir predstavio niz pojačanja koja će kasnije obilježiti klupsku i reprezentativnu povijest. Na konferenciji za medije zagrebački klub javnosti je predstavio Darija Jerteca, Sammira, Nikolu Pokrivača, Josipa Tadića, Dejana Lovrena i Gordona Schildenfelda.

Među predstavljenima posebno su se istaknuli Sammir, koji je kasnije postao jedan od ključnih igrača Dinama, te Dejan Lovren, tada mladi stoper koji će iz Maksimira krenuti prema velikoj europskoj karijeri i postati jedan od stupova hrvatske reprezentacije.

Ovaj dan ostao je zapamćen kao početak jedne nove ere u Dinamu, obilježene dolaskom mladih i ambicioznih igrača koji su u narednim godinama ostavili dubok trag u klubu.

7.1.2026.
