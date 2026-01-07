FREEMAIL
SLAVI ROĐENDAN

Horatio, jesi li to ti? Glumac se povukao iz svijeta zabave, a malo tko ga danas može prepoznati

Horatio, jesi li to ti? Glumac se povukao iz svijeta zabave, a malo tko ga danas može prepoznati
Foto: The Hollywood Archive/hollywood Archive/profimedia
1 /23
Glumac David Caruso danas slavi jubilarni 70. rođendan, a iako je u posljednjim godinama smanjio svoju prisutnost u medijima, ostao je jedna od najprepoznatljivijih figura u svijetu zabave.

Najpoznatiji je po ulozi detektiva Horatia Cainea u popularnoj kriminalističkoj seriji CSI: Miami, koja ga je učinila globalno prepoznatljivim. Njegov karakteristični stil, hladna koncentracija i dramatični trenuci u kojima stavlja sunčane naočale, postali su legendarni. Caruso je također stekao prepoznatljivost kroz svoju ulogu u seriji NYPD Blue, gdje je ostvario značajan uspjeh prije nego što je napustio projekt. No, u posljednje vrijeme fanovi ga jedva prepoznaju, a kako izgleda - pogledajte u našoj galeriji. 

7.1.2026.
17:20
Hot.hr
Dominique Jacovides/angeli/bestimage/profimedia
Horatio, jesi li to ti? Glumac se povukao iz svijeta zabave, a malo tko ga danas može prepoznati