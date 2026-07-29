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PRINOVA U OBITELJI /

Naš poznati plesač postao otac: Iznenadit će vas neobično ime koje su dali kćeri

Naš poznati plesač postao otac: Iznenadit će vas neobično ime koje su dali kćeri
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Marko Mrkić i supruga Antea dobili su djevojčicu

29.7.2026.
21:17
Hot.hr
Josip Regovic/PIXSELL
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Marko Mrkić, plesač i mentor iz showa "Ples sa zvijezdama", i njegova supruga Antea postali su roditelji. Dobili su djevojčicu kojoj su dali ime Marlena, a Mrkić je vijest podijelio na Instagramu uz fotografiju i poruku za kćer.

Poruka dobrodošlice za malenu Marlenu

"Dobro došla ljubavi, dobro došla Marlena! U obitelj gdje tata voli najhrabriju mamu na svijetu, mama voli tatu i tu ti se svi volimo", započeo je Mrkić objavu uz fotografiju novorođene kćeri. Opisao joj je i svijet u koji je stigla: "Ovdje se dobro i puno pleše, to si vjerujem skužila u ovih devet mjeseci, loše se pjeva ali ovdje ne radimo samo stvari u kojima smo dobri već i koje nas vesele", napisao je. Poznati plesač našalio se i na račun imena. "Neki su pitali iz fore, što kad budeš imala problema sa slovom R, mi im kažemo da ćeš uvijek biti naša Malena", napisao je i završio objavu s pozdravom: "Dobro došla ljubavi, dobro došla Malena!"

Simpatičan detalj na čarapicama

Osim poruke, pažnju pratitelja privukao je i detalj na fotografiji. Na narančastim čarapicama djevojčice ispisane su riječi "LIJEVA" i "DESNA", što je poveznica s Mrkićevom profesijom. Naime, plesač je vlasnik plesne škole koja nosi ime "Lijeva & Desna". Izbor imena Marlena također je privukao pažnju, a u komentarima su se zaredale čestitke prijatelja i kolega.

Marko i njegova supruga Antea u braku su od kolovoza 2025., a sada su s veseljem dočekali prinovu. 

 

Marko MrkićPles Sa ZvijezdamaPrinova
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