Izazvala lavinu reakcija: Katie Holmes prvim zajedničkim izlaskom s partnerom potvrdila vezu
Prvo javno pojavljivanje sa 38-godišnjim Jasonom Yarmoskyjem trebalo je biti ugodna večer, no društvene mreže odmah su preplavile žestoke rasprave
Glumica Katie Holmes (47) i njezin novi partner, umjetnik Jason Bard Yarmosky (38), više ne skrivaju svoju vezu. Svoj su odnos potvrdili pojavljivanjem na ekskluzivnom događaju modne kuće Ferragamo u Bridgehamptonu, nakon što su mjesecima bili fotografirani zajedno bez potvrde veze.
Prvi izlazak u javnost na zvjezdanom događaju
Par je prisustvovao intimnoj večeri, a bio je to jedan od njihovih prvih zajedničkih javnih izlazaka, čime su i službeno potvrdili nagađanja o svojoj romansi. Katie se odlučila za tamnoplavu košulju i suknju s resama u boji šampanjca, dok je Yarmosky nosio tamnoplavo odijelo, a njihove usklađene kombinacije nisu prošle nezapaženo. Na pitanje novinara o tome, Holmes je kratko odgovorila: "Mislim da samo imamo sličan ukus." Ovaj događaj označava njezinu prvu značajniju vezu u javnosti nakon prekida s glazbenikom Bobbyjem Wootenom III (37) 2022. godine.
Komentari otkrili podijeljena mišljenja
Nakon što se društvenim mrežama proširila fotografija para, mišljenja su bila izrazito podijeljena. Dok su neki izrazili podršku glumici, prisjećajući se njezina braka s Tomom Cruiseom (64), drugi su bili kritičniji.
Ipak, najviše pažnje privukao je izgled njezinog novog partnera. Komentari poput "Izgleda puno mlađe" i "Izgleda kao negativac iz filma... Jesam li luda što to mislim?" nizali su se jedan za drugim. Jedan od pratitelja otišao je korak dalje, napisavši: "Izgleda kao hodajuća crvena zastava", izražavajući time svoju zabrinutost.