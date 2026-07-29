Izazvala lavinu reakcija: Katie Holmes prvim zajedničkim izlaskom s partnerom potvrdila vezu

Glumica Katie Holmes (47) i njezin novi partner, umjetnik Jason Bard Yarmosky (38), više ne skrivaju svoju vezu. Svoj su odnos potvrdili pojavljivanjem na ekskluzivnom događaju modne kuće Ferragamo u Bridgehamptonu, nakon što su mjesecima bili fotografirani zajedno bez potvrde veze.

Foto: BFA.com/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Prvi izlazak u javnost na zvjezdanom događaju

Par je prisustvovao intimnoj večeri, a bio je to jedan od njihovih prvih zajedničkih javnih izlazaka, čime su i službeno potvrdili nagađanja o svojoj romansi. Katie se odlučila za tamnoplavu košulju i suknju s resama u boji šampanjca, dok je Yarmosky nosio tamnoplavo odijelo, a njihove usklađene kombinacije nisu prošle nezapaženo. Na pitanje novinara o tome, Holmes je kratko odgovorila: "Mislim da samo imamo sličan ukus." Ovaj događaj označava njezinu prvu značajniju vezu u javnosti nakon prekida s glazbenikom Bobbyjem Wootenom III (37) 2022. godine.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Komentari otkrili podijeljena mišljenja

Nakon što se društvenim mrežama proširila fotografija para, mišljenja su bila izrazito podijeljena. Dok su neki izrazili podršku glumici, prisjećajući se njezina braka s Tomom Cruiseom (64), drugi su bili kritičniji.

Ipak, najviše pažnje privukao je izgled njezinog novog partnera. Komentari poput "Izgleda puno mlađe" i "Izgleda kao negativac iz filma... Jesam li luda što to mislim?" nizali su se jedan za drugim. Jedan od pratitelja otišao je korak dalje, napisavši: "Izgleda kao hodajuća crvena zastava", izražavajući time svoju zabrinutost.