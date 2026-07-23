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NOVA LJUBAV /

Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom

Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
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Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Čini se kako 47-godišnja zvijezda itekako uživa u novom životnom poglavlju uz umjetnika koji je od nje mlađi devet godina

23.7.2026.
9:07
Hot.hr
-/INSTAR Images/Profimedia
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Glumica Katie Holmes (47) ponovno je privukla pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog nove filmske uloge, već zbog svog ljubavnog života. Na događanju SoHo Sessions u New Yorku pojavila se u društvu partnera, umjetnika Jasona Barda Yarmoskyja, s kojim nije skrivala nježnosti, a paparazzi su ih snimili na ulici tijekom odlaska na event. 

Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Holmes i Yarmosky tijekom večeri izmjenjivali su osmijehe te su se cijelo vrijeme držali za ruke, ostavljajući dojam zaljubljenog i skladnog para. Glumica je za ovu prigodu odabrala elegantno izdanje, a dobro raspoloženje nije skidala s lica.

Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Čini se kako 47-godišnja zvijezda itekako uživa u novom životnom poglavlju uz umjetnika koji je od nje mlađi devet godina. Iako je publika navikla gledati je u zahtjevnim filmskim ulogama i dramatičnim pričama na velikom platnu, ovoga puta pažnju privlači vlastitom životnom pričom.

Tko je Jason Bard Yarmosky?

Inače, Jason Bard Yarmosky rođen je 1987. godine u New Yorku i jedan je od cijenjenijih suvremenih američkih slikara. Jason Bard Yarmosky diplomirao je 2010. godine na njujorškoj Školi vizualnih umjetnosti (School of Visual Arts – SVA), a u svom umjetničkom radu bavi se temama starenja, prolaznosti vremena i ljudskih sjećanja.

Katie Holmes
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