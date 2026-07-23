Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Čini se kako 47-godišnja zvijezda itekako uživa u novom životnom poglavlju uz umjetnika koji je od nje mlađi devet godina
Glumica Katie Holmes (47) ponovno je privukla pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog nove filmske uloge, već zbog svog ljubavnog života. Na događanju SoHo Sessions u New Yorku pojavila se u društvu partnera, umjetnika Jasona Barda Yarmoskyja, s kojim nije skrivala nježnosti, a paparazzi su ih snimili na ulici tijekom odlaska na event.
Holmes i Yarmosky tijekom večeri izmjenjivali su osmijehe te su se cijelo vrijeme držali za ruke, ostavljajući dojam zaljubljenog i skladnog para. Glumica je za ovu prigodu odabrala elegantno izdanje, a dobro raspoloženje nije skidala s lica.
Čini se kako 47-godišnja zvijezda itekako uživa u novom životnom poglavlju uz umjetnika koji je od nje mlađi devet godina. Iako je publika navikla gledati je u zahtjevnim filmskim ulogama i dramatičnim pričama na velikom platnu, ovoga puta pažnju privlači vlastitom životnom pričom.
Tko je Jason Bard Yarmosky?
Inače, Jason Bard Yarmosky rođen je 1987. godine u New Yorku i jedan je od cijenjenijih suvremenih američkih slikara. Jason Bard Yarmosky diplomirao je 2010. godine na njujorškoj Školi vizualnih umjetnosti (School of Visual Arts – SVA), a u svom umjetničkom radu bavi se temama starenja, prolaznosti vremena i ljudskih sjećanja.