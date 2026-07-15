Katie Holmes snimljena nakon glasina o novoj ljubavi: Svi pričaju o ovom markantnom frajeru

Glumica Katie Holmes (47) ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta tijekom opuštene šetnje ulicama New Yorka. Paparazzi su je snimili kako posjećuje svoju omiljenu cvjećarnicu, iz koje je izašla s buketom svježeg cvijeća, pokazujući još jednom da uživa u jednostavnim svakodnevnim trenucima u gradu.

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Njezin izlazak uslijedio je samo nekoliko dana nakon premijere filma The Invite, gdje je viđena kako se drži za ruke s umjetnikom Jasonom Bardemom Yarmoskyjem. Taj je trenutak odmah potaknuo nagađanja o mogućoj romantičnoj vezi, iako ni Holmes ni Yarmosky zasad nisu komentirali glasine.

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Tko je Jason Bard Yarmosky?

Muškarac koji je posljednjih dana privukao veliku pažnju medija rođen je 1987. godine u New Yorku i jedan je od cijenjenijih suvremenih američkih slikara. Jason Bard Yarmosky diplomirao je 2010. godine na njujorškoj Školi vizualnih umjetnosti (School of Visual Arts – SVA), a u svom umjetničkom radu bavi se temama starenja, prolaznosti vremena i ljudskih sjećanja.

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Posebno je poznat po tome što je više od desetljeća kao modele za svoje portrete koristio vlastite bake i djedove. Kroz njihove je likove istraživao dostojanstvo, humor i ranjivost starosti, nudeći drukčiji pogled na ljepotu od onoga koji se u suvremenom društvu najčešće povezuje s mladošću. Njegova su djela izlagana u uglednim muzejima i galerijama u New Yorku, Los Angelesu, Parizu, Bruxellesu i drugim svjetskim kulturnim središtima.

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Uspješno skriva privatni život

Katie Holmes već godinama uspješno skriva svoj privatni život od očiju javnosti. Nakon medijski vrlo popraćenog razvoda od Toma Cruisea 2012. godine, s kojim ima kćer Suri, rijetko je javno govorila o svojim ljubavnim vezama.

Njezina najduža poznata veza nakon razvoda bila je ona s glumcem Jamiejem Foxxom. Par je gotovo šest godina diskretno održavao vezu, prije nego što su se razišli 2019. godine. Nakon toga Holmes su povezivali s kuharom Emiliom Vitolom Jr. te glazbenikom Bobbyjem Wootenom III., no čini se da je njezinu pažnju sada zaokupio talentirani njujorški umjetnik Jason Bard Yarmosky.

Iako zasad nije poznato jesu li Holmes i Yarmosky doista u vezi ili je riječ tek o bliskom prijateljstvu, njihovo zajedničko pojavljivanje na premijeri filma i držanje za ruke bilo je dovoljno da pokrene brojna nagađanja. Sudeći prema posljednjim fotografijama iz New Yorka, Katie uživa u svakodnevnim trenucima daleko od holivudske pompe, dok interes javnosti za njezin ljubavni život ne jenjava.