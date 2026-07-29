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EMOTIVAN RAZLOG /

Zorica Kondža otkrila posebnu priču iza svog odabira: 'Nikad ova pjesma nije otpjevana na ovoj pozornici'

Zorica Kondža otkrila posebnu priču iza svog odabira: 'Nikad ova pjesma nije otpjevana na ovoj pozornici'
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Glazbena diva na emotivan se način prisjetila rada s Oliverom Dragojevićem te poslala važnu poruku o budućnosti domaće scene

29.7.2026.
22:57
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Izvedbom bezvremenskog hita "Što to bješe ljubav" na velolučkoj pozornici, Zorica Kondža (66) priredila je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri, a ubrzo je otkrila i pozadinu te odluke. Priznala je kako se ta pjesma dosad nikada nije čula na ovoj manifestaciji, a znajući koliko je Oliver osobno volio tu pjesmu i s kolikom ju je strasti izvodio, osjetila je da je upravo tada bio pravi trenutak da je podijeli s publikom.

 

Prisjećanje na Oliverovu podršku mladima

Tijekom razgovora, glazbena se ikona prisjetila zajedničkih trenutaka i radnih navika neprežaljenog kolege. Istaknula je kako Oliver u svojoj karijeri nikada nije kalkulirao niti se štedio te da je za njega svaka proba imala jednaku težinu i snagu kao i nastup u prepunom Lisinskom ili pred tisućama ljudi na rivi.

Na samom kraju, Kondža se osvrnula i na njegovu veliku vrlinu o kojoj se često priča: nesebično otvaranje vrata mlađim kolegama. Naglasila je kako je to važna lekcija za sve starije glazbenike koji moraju biti oslonac novim nadama, jer će upravo te mlađe generacije nastaviti nositi domaću glazbu kada se stariji povuku. Odmah nakon tih riječi, pred publiku je stupio mladi talent Jakov Jozinović (20) i nastavio glazbenu večer.

Zorica KondžaJakov JozinovićTrag U BeskrajuVela Luka
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