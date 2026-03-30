Meteorologinja RTL-a otkrila gdje će vjetrovi puhati 150 km/h: 'Udari će biti orkanski'

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za utorak je izdao crveni meteoalarm za područje Velebitskog kanala, i to zbog olujne i na udare orkanske bure.

Za srijedu je izdano crveno upozorenje za riječku i splitsku regiju i otoke, Velebitski kanal te Kvarner.

"Sutra će jačati vjetar, ali treba naglasiti da u unutrašnjosti, osobito na sjeverozapadu, neće biti ni blizu intenzivno kao u petak, kada su udari dosezali 120 km/h. Sutra se očekuju jaki, tek ponegdje olujni udari - većinom u gorskim predjelima. Brzine će biti do 70-ak km/h, jače će biti pod Velebitom, tu će sutra i u srijedu biti orkanskih udara i do 150 km/h", ističe RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.