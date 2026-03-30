Ključna utakmica u borbi za Euro: Očekuje se velik broj navijača u Osijeku

KORAK DO PRVENSTVA /

Hrvatsku reprezentaciju do 21 godine sutra očekuje odlučujuća utakmica u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Izabranici Ivice Olića na osječkoj Opus Areni ugostit će Tursku, a ishod te utakmice odredit će putnika na europsku smotru. Turska je trenutačno vodeća u skupini s 11 bodova, no Hrvatska ima utakmicu manje i samo jedan bod zaostatka. Izbornik i reprezentativci su optimistični i puni samopouzdanja, a nadaju se i dolasku velikog broja navijača.