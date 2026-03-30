Bayern potpisao ponajvećeg austrijskog talenta koji može nastupati i za Hrvatsku

Bayern München potpisao je iz RB Salzburga 16-godišnjeg Mattea Marića. Mladi veznjak ponikao je u Linzu odakle je prešao u Salzburg, a sada ga je na višegodišnji ugovor potpisao njemački div.

Riječ je o ofenzivnom veznjaku hrvatskih korijena koji je imao zapanjujuću statistiku u Austriji. U 141 službenom nastupu u mlađim kategorijama postigao je nevjerojatnih 95 golova. Tijekom boravka u Salzburgu i njihovoj filijali Lieferingu, čak je tri puta slavio naslov prvaka države u uzrastima do 15 i 16 godina.

Direktor Bayernova podmlatka, Jochen Sauer izjavio je da već duže vrijeme prate Mattea i kako je jedan od najtalentiranijih igrača u Austriji. Već je nastupao za U-17 reprezentaciju Austrije, ali moguće je da ga vidimo i u hrvatskom dresu.

Porijeklo vuče iz Kotor Varoša, rođen je u Linzu i tako ima pravo nastupa za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Austriju. Rat nogometnih saveza može početi.

