FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HNS, REAGIRAJ /

Bayern potpisao ponajvećeg austrijskog talenta koji može nastupati i za Hrvatsku

Bayern potpisao ponajvećeg austrijskog talenta koji može nastupati i za Hrvatsku
×
Foto: Screenshot/X/FCBayern

Riječ je o ofenzivnom veznjaku hrvatskih korijena koji je imao zapanjujuću statistiku u Austriji

30.3.2026.
19:42
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Bayern München potpisao je iz RB Salzburga 16-godišnjeg Mattea Marića. Mladi veznjak ponikao je u Linzu odakle je prešao u Salzburg, a sada ga je na višegodišnji ugovor potpisao njemački div.

Riječ je o ofenzivnom veznjaku hrvatskih korijena koji je imao zapanjujuću statistiku u Austriji. U 141 službenom nastupu u mlađim kategorijama postigao je nevjerojatnih 95 golova. Tijekom boravka u Salzburgu i njihovoj filijali Lieferingu, čak je tri puta slavio naslov prvaka države u uzrastima do 15 i 16 godina.

Direktor Bayernova podmlatka, Jochen Sauer izjavio je da već duže vrijeme prate Mattea i kako je jedan od najtalentiranijih igrača u Austriji. Već je nastupao za U-17 reprezentaciju Austrije, ali moguće je da ga vidimo i u hrvatskom dresu. 

Porijeklo vuče iz Kotor Varoša, rođen je u Linzu i tako ima pravo nastupa za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Austriju. Rat nogometnih saveza može početi.

Bayern MünchenRb SalzburgAustrijska Nogometna ReprezentacijaHrvatska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
