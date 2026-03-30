Fanovi oduševljeni fotografijama zanosne novinarke i 11 godina mlađeg Modrićeva suigrača

Jedan od najglamuroznijih parova talijanskog nogometa, sportska novinarka Eleonora Incardona i veznjak AC Milana Samuele Ricci, ne prestaje privlačiti pozornost javnosti. Njihova veza, koja spaja svijet sportskih terena i televizijskih kamera, postala je omiljena tema medija i navijača, a posljednje zajedničke fotografije s odmora samo su potvrdile njihov status zlatnog para talijanske Serie A.

Od odvjetničke karijere do zvijezde malih ekrana

Eleonora Incardona (35) puno je više od "djevojke nogometaša". Rođena na Siciliji, ova diplomirana pravnica prvotno je planirala karijeru u sudnici, no život ju je odveo u drugom smjeru. Nakon što se 2010. godine natjecala na izboru za Miss Italije, zamijenila je sudnicu televizijskim studijem. Svoje prve korake u novinarstvu napravila je na Sportitaliji, da bi zatim prešla na DAZN, gdje je postala jedno od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih lica sportskog programa u Italiji.

Njezin profesionalizam i karizma doveli su je do najvećih svjetskih pozornica, uključujući i ulogu reporterke s terena na klupskom svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama. No, unatoč uspješnoj karijeri, Eleonora ne skriva da je njezina najveća snaga samopouzdanje. "Nikada se ne odričem svoje ženstvenosti, naprotiv, koristim je kao snagu. Kada se osjećate dobro u svojoj koži, spremni ste na sve", izjavila je jednom prilikom, jasno dajući do znanja da je njezina pojava na ekranu autentičan odraz njezine osobnosti.

Ljubav rođena u najtežim trenucima

Veza sa Samuelom Riccijem (24), mladom zvijezdom AC Milana, započela je početkom 2024. godine. Eleonora je kasnije otkrila da ga je upoznala u iznimno teškom životnom razdoblju. "Upoznala sam ga u teškom periodu svog života. Samo mi je posao pomagao da to prebrodim, a onda se pojavila osoba s istinskim vrijednostima", iskreno je priznala.

Njihova ljubavna priča brzo je postala javna, a unatoč razlici od deset godina, par pokazuje iznimnu usklađenost i zrelost. Riccijev transfer iz Torina u AC Milan vrijedan oko 23 milijuna eura dodatno ih je gurnuo pod svjetla reflektora. Ipak, oboje inzistiraju na odvajanju privatnog i poslovnog života. "Samuele i ja dijelimo sve, ali profesionalni i privatni život držimo odvojenima. Divim se njegovoj predanosti, no moja karijera teče neovisno", naglasila je Eleonora.

Oduševljenje navijača i život na društvenim mrežama

Eleonora na Instagramu ima više od 1,3 milijuna pratitelja, a njezine objave redovito izazivaju lavinu komentara. Posebno su popularne fotografije s Riccijem, koje otkrivaju njihovu bliskost i zajedničke trenutke, poput vožnje biciklom ili opuštanja na egzotičnim plažama. Obožavatelji su ih prozvali "najljepšim parom", a poruke podrške stižu sa svih strana. "Vas dvoje ste moj najdraži par i uljepšate mi dan", samo je jedan od komentara.

Nakon Riccijevog dolaska u Milan, navijači "Rossonera" s oduševljenjem su je prihvatili kao novu "kraljicu" tribina San Sira. S druge strane, njezin odlazak s tribina Torina ostavio je dozu sjete kod navijača tog kluba, gdje je bila redovita gošća.