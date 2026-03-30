Ancelotti potvrdio: Vinicius i Marquinhos igraju protiv Hrvatske! Evo kako bi Brazil trebao istrčati

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti rekao je u ponedjeljak da će protiv Hrvatske igrati napadač Vinicius Junior i kapetan Marquinhos koji su prethodnih dana imali fizičkih tegoba.

"Sastav za sutra neću otkriti jer nisam razgovarao s igračima. Napravit ćemo promjene, ali sustav se neće mijenjati", rekao je 66-godišnji Talijan na konferenciji za medije u Orlandu, potvrdivši tek prisutnost Marquinhosa i Viniciusa Jr. u momčadi.

"Jučer su trenirali odvojeno, ali obojica su dobro i sutra će igrati", rekao je Ancelotti.

Hrvatska i Brazil će odigrati prijateljsku utakmicu u američkom gradu Orlandu u noći s utorka na srijedu, u 2 u noći po hrvatskom vremenu.

Ancelotti je u toj utakmici htio testirati najbolju momčad, s kojom će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, ali je zbog brojnih ozljeda morao napraviti izmjene. Neki igrači, poput Barceloninog golgetera Raphinhe i Rominog braniča Wesleya, ozlijedili su se prošli tjedan tijekom pripremne utakmice s Francuskom u Bostonu gdje je Brazil izgubio s 1-2.

„Cilj utakmica protiv Francuske i Hrvatske bio je testirati prvu momčad. No, kompletna prva momčad nije ovdje zbog mnogih ozljeda", rekao je Ancelotti.

U napadu bi Luiz Henrique trebao preuzeti mjesto Raphinhe dok Danilo i Ibañez konkuriraju za mjesto Wesleya na desnom bočnom. Marquinhos, branič PSG-a oporavljen od ozljede, igrat će umjesto Bremera.

Ostalo je neodređeno. Bento bi mogao dobiti priliku na golu umjesto Edersona, dok je Danilo Santos, vezni igrač Botafoga, favorit za ulazak na sredinu terena. U napadu su velike šanse da João Pedro zamijeni Martinellija.

Sustav ostaje isti

Vjerojatna brazilska postava za susret s Hrvatskom u formaciji 4-2-4 je sljedeća: Bento (Ederson); Danilo (Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira i Douglas Santos; Casemiro i Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro i Vinicius Jr.

Ancelotti je tijekom konferencije za medije pokazao mirnoću, sigurnost i povjerenje u pripreme momčadi za Svjetsko prvenstvo.

„Na pravom smo putu i na pravom mjestu. Naravno, moramo se poboljšati. U procesu smo, trebamo mir i strpljenje“, izjavio je.

Odgovorio je da je "kritika normalna" nakon poraza od Francuske.

"Itekako mi je jasno da je najvažniji rezultat, ali za nas je najvažniji rezultat prve utakmice na Svjetskom prvenstvu", poručio je.

„Imam vrlo jasno definiranu postavu za prvu utakmicu, kao i konačnu listu pozvanih igrača (bit će objavljena 18. svibnja). Imamo jasnu ideju što trebamo napraviti na Svjetskom prvenstvu“, zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: U naletu emocija digao svoj motor na zadnji kotač, završilo je neslavno