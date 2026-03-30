Hrvatska ima veliku šansu protiv Brazila: 'Možemo ih pobijediti i uz evidentni problem koji imamo'

Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon pobjede protiv Kolumbije prošlog tjedna u prvoj prijateljskoj utakmici u Orlandu, igra i svoj drugi pripremni ogled uoči Svjetskog nogometnog prvenstva. U noći s utorka na srijedu po našem vremenu (02:00), izabranici Zlatka Dalića sučelit će se Brazilu. Utakmicu Hrvatske i Brazila gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Brazil je rekorder po osvojenim Mundijalima. Pet puta su bili najbolji na svijetu. Posljednji put, doduše, 2002. u Južnoj Koreji i Japanu. U sljedeće 23 godine Brazil je prolazio kroz niz razočaranja. Čak ni drugo domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2014., zamišljeno kao iskupljenje za poraz iz 1950., nije donijelo željeni preokret. Obilježili su ga teški porazi u polufinalu protiv Njemačke (1-7) i u utakmici za treće mjesto protiv Nizozemske (0-3). Ukupno primljenih 14 golova predstavljalo je neslavni rekord u povijesti brazilskih nastupa na Mundijalima. Što se tiče međusobnih ogleda Hrvatske i Brazila, od 2002. godine Hrvatska je s Brazilom odigrala ukupno pet utakmica.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Prva je bila prijateljska 2005. na Poljudu i završila je 1-1. Nakon toga su Brazilci upisali tri uzastopne pobjede i to na Svjetskim prvenstvima 2006. i 2014., kao i u prijateljskom susretu uoči SP-a u Rusiji 2018. na Anfieldu, Hrvatska im je uzvratila tek 2022., kada je u četvrtfinalu zaustavila jednu od najjačih brazilskih generacija u posljednjih 20 godina, svladavši ih nakon izvođenja jedanaesteraca (poslije 1-1). Ipak, gledajući samo regularni dio utakmica, Hrvatska još uvijek nema pobjedu protiv Brazila.

Nikola Jurčević, bivši hrvatski profesionalni nogometaš i reprezentativac, danas trener, za portal Net.hr najavljuje spektakularni ogled Hrvatske i Brazila.

"Nakon pobjede protiv Kolumbije čeka nas još jedna velika utakmica, još i veća. Kao što sam vam rekao, utakmica s Brazilom garantira najveći spektakl", govori nam popularni Jura.

Hoće li Dalić protiv Brazila zaigrati s petoricom iza, s Perišićem lijevo kao wingbackom?

"Da, moguća je ta varijanta. Izbornik je to i najavio. U jednom trenutku se činilo da će odustati od tog sustava. Međutim s obzirom na konfiguraciju našeg kadra, gdje vidimo da na nekim pozicijama imamo vrhunski izbor, a na nekim smo deficitarni, logično da malo razmišljaju o takvoj nekakvoj varijanti. Možda je ovo sad neka zadnja prilika, s obzirom da nema puno testova za SP, da to bude neka varijanta B, pa da vidimo kako će to funkcionirati."

Na kojim smo pozicijama deficitarni, a na kojima imamo mogućnosti i izbor?

"Pozicija lijevog beka je toliko puta ispričana i to je već toliko evidentno na prvi pogled. Vidimo i sami gdje imamo jako veliku kvalitetu, a to su stoperske pozicije. Izbornik tu ima veliki izbor koje igrače će izabrati. Također, vidimo da smo jaki i u veznoj liniji, pogotovo sad kad su se neki igrači afirmirali i kad se dižu. Da ne pričamo o senatorima, tu su Baturina, Sučić itd. Tu smo stvarno dobro pokriveni. Imamo solidan izbor napadača, možda ne u nekoj TOP svjetskoj klasi, ali njih četiri - pet koji konkuriraju za te dvije - tri pozicije za vrh napada. Ono što je evidentno je da imamo problema po bočnim pozicijama i obrambeno i napadački. Nedostaje nam brzine, okomitosti i silično. Vidjet ćemo na koji način će izbornik to pokušati riješiti".

Foto: Ian Kington/AFP/Profimedia

Carlo Ancelotti je u problemima. Gotovo sigurno Raphinha neće igrati, ostao je na poluvremenu protiv Francuske u svlačionici. Upitni su i Vinicius Junior kao i Marquinhos koji je ozlijeđen od ranije te protiv Francuske nije ni igrao. Brazilski su mediji uvjereni kako će Reis baš protiv Hrvatske debitirati u dresu reprezentacije, a dojam je kako će Ancelotti napraviti još neke promjene kako bi 'razdrmao' momčad i neke igrače od kojih očekuje puno veći doprinos na terenu.

"Nisam znao za ove informacije. Ako je istina da Raphinha i Vinicius Junior neće igrati, sasvim sigurno će to biti veliki udarac za Brazil. Raphinha i Vinicius Junior su dva najopasnija igrača Brazila u napadu. Vidjeli smo kako igraju, Raphinha u Barceloni, a Vinicius u Realu. Oni su svjetske klase. Bez obzira što Brazil ima širinu, ti igrači koji će ući umjesto njih ipak nisu ta razina. Zbog te činjenice, samim time šanse Hrvatskoj protiv Brazila rastu i sigurno da možemo možda doći do pobjede", tvrdi Nikola Jurčević.

Bi li pobjede protiv Kolumbije i Brazila odjeknule nogometnim svijetom i bi li one bile poruke konkurenciji na SP-u da je Hrvatska moćna i u formi?

"Hrvatska je svjetski vrh i bez tih pobjeda i bilo bi lijepo da Hrvatska pobijedi i Brazil nakon Kolumbije, ali ako ćemo iskreno, radi se o prijateljskim susretima koji nemaju taj značaj i naboj kao natjecateljske. Sasvim sigurno da bi te utakmice bile tako dobre za atmosferu i samopouzdanje. No, neki posebno veliki efekt ne bi imali. Mislim da ni mi tu nismo pod nekim imperativom neke pobjede, pogotovo kad je suparnik Brazil. Bez obzira što Brazil možda neće nastupiti u najjačem sastavu, Brazil je uvijek Brazil. Treba biti realan. Meni osobno bi i jedan neriješeni rezultat bio sjajan, da ovu američku turneju završimo bez poraza i da se napunimo nekim optimizmom za SP. Bit će to sjajna utakmica u kojoj će Hrvatska, pojedinačno i momčadski, trebati biti na visokom nivou, maksimalnom bi rekao, u fizičkom i taktičkom smislu. Naravno, uvijek moraš imati posebno raspoloženog i inspiriranog pojedinca ili golmana koji će morati pomoći da reprezentacija ne primi gol ili golove. Nema tu posebnog recepta. Čvrsta obrana, organiziranost, kompaktnost, pokušati sa što više igrača biti u završnici i doći do gola ili golova. To je recept protiv Brazila, ali vidjet ćemo. Papir je jedno, teorija je jedno, a praksa, odnosno događanja na terenu nešto sasvim drugačije", zaključio je Nikola Jurčević.

