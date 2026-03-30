Što se događalo iza zatvorenih vrata? Ministarstvo: 'Ako Grad Zagreb izvrši svoje obveze, i mi ćemo'

Zagrebačke OPG-ovce primili su državni tajnici u Ministarstvu poljoprivrede, a na sastanku su, kao što sam rekla, bili i predstavnici Grada koji su ključni za proglašenje elementarne nepogode. Bavljenje poljoprivredom postalo je rizično kao i kockanje - poruka je to zagrebačkih OPG-ovaca.

Iako su poljoprivrednici uoči sastanka najavili prosvjed, ako ne dođe do dogovora nakon sastanka te su se tenzije ipak malo smirile. Kreće prijava štete, a dogovoren je i novi sastanak tijekom travnja.

O tome što se događalo iza zatvorenih vrata, RTL Danas razgovarao je s državnim tajnikom Ministarstva poljoprivrede Marinkom Beljom.

Zašto nije postignut konkretan dogovor s poljoprivrednicima?

"Danas je održan sastanak na inicijativu ministra Vlajčića s poljoprivrednicima s područja Grada Zagreba i s Udrugom povrćara Grada Zagreba te sa Savezom udruga ekoloških proizvođača Grada Zagreba. Ovdje moram reći da je održan konstruktivan sastanak, da smo dogovorili mjere koje ćemo poduzeti i što treba poduzeti Grad Zagreb, a ja ovim putem mogu reći - cijelo ministarstvo i naš ministar da se stavljaju na raspolaganje Gradu Zagrebu kako bi pomogli da privedu kraju procjenu šteta na poljoprivrednim površinama, odnosno na plastenicima koje je nevrijeme uništilo - negdje oko 35 hektara na području grada Zagreba.

Procjenjujemo da bi tu šteta mogla biti od 30 posto i veća, a ako bude šteta preko 30 posto na plastenicima, onda Grad Zagreb ima elemenata da proglasi elementarnu nepogodu, ili sektorski - samo na plastenicima - i to da zadovoljava sve kriterije da budu upisani u registar šteta i da bi Grad Zagreb mogao pomoći svojim poljoprivrednicima na području Grada Zagreba.

Grad Zagreb ima mjere gdje može 50 tisuća eura u tri godine dati po svakom poljoprivredniku po programu, a isto tako ima uredba Aber gdje može isfinancirati 80% šteta u cijelosti na obnovu potencijala. Danas je koliko vidim otvorena aplikacija, do 12. se prijavljuju štete. Iza toga će izaći povjerenstvo.

Mi smo se ponudili da sudjelujemo u tom povjerenstvu za procjenu šteta na plastenicima i iza toga ćemo održati sastanak u Ministarstvu poljoprivrede. I ovdje mogu poručiti da svaki poljoprivrednik na području Grada Zagreba je nama jednako vrijedan kao svaki poljoprivrednik u svakom dijelu Republike Hrvatske i da Ministarstvo poljoprivrede će voditi računa o svakom poljoprivredniku jednako."

Možete li im sada obećati da će dobiti odštetu?

"Ja im sigurno mogu reći ovako ako Grad Zagreb izruči svoje obveze da Ministarstvo poljoprivrede će izvršiti sve svoje obveze. Ako ne budu koristili mjeru Aber da imamo mjeru 73.02 - to je obnova poljoprivrednog potencijala."

Dakle, dajete im ovim putem obećanje?

"Evo mi stojimo na raspolaganju. Ovisi o mjerama i radnjama koje će vršiti Grad Zagreb. Mi smo tu na raspolaganju da pomognemo Gradu Zagrebu za sve ono što misle da i ne znaju napraviti da im pomogne da to naprave."