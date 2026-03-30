Gennaro Gattuso otkrio veliku istinu o Džekinom dolasku u Hajduk

Pisanja iz prošle sezone da je Edin Džeko blizu dolaska u Hajduk nisu bile samo šuplja priča. Potvrdio je to talijanski izbornik, a tada trener Bijelih, Gennaro Gattuso uoči dvoboja BiH i Italije u borbi za Svjetsko prvenstvo.

"Moram reći da sam s Edinom sklopio veliko prijateljstvo još kada je trebao doći u Hajduk", rekao je Gattuso. "Već godinama sam spoznao i kroz njegovu osobnost i karijeru o kome se radi. Čestitam mu na tome što je rekao, ali i na velikoj karijeri koju je napravio", kazao je Gattuso aludirajući na Džekine riječi da publika u Zenici zaplješće talijanskoj himni jer su prvi došli odigrati prijateljsku utakmicu s BiH 1996. godine.

Edin Džeko naposljetku je otišao u Fiorentinu, a ne u Hajduk. Bio bi to jedan od najvećih potpisa u povijesti SHNL-a, ali očito nije bilo suđeno. Džeko je sada igrač Schalkea, a apsolutna kruna karijere bio bi odlazak na drugo Svjetsko prvenstvo s Bosnom i Hercegovinom. Treba mu "samo" jedna pobjeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za konačni okršaj BiH i Italije: 'Navikli su oni na lošije terene'