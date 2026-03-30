PRED MEČ U ZENICI /

Gennaro Gattuso otkrio veliku istinu o Džekinom dolasku u Hajduk

Foto: Kian Abdullah/Huw Evans/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Već godinama sam spoznao i kroz njegovu osobnost i karijeru o kome se radi'

30.3.2026.
20:56
Sportski.net
Pisanja iz prošle sezone da je Edin Džeko blizu dolaska u Hajduk nisu bile samo šuplja priča. Potvrdio je to talijanski izbornik, a tada trener Bijelih, Gennaro Gattuso uoči dvoboja BiH i Italije u borbi za Svjetsko prvenstvo

"Moram reći da sam s Edinom sklopio veliko prijateljstvo još kada je trebao doći u Hajduk", rekao je Gattuso. "Već godinama sam spoznao i kroz njegovu osobnost i karijeru o kome se radi. Čestitam mu na tome što je rekao, ali i na velikoj karijeri koju je napravio", kazao je Gattuso aludirajući na Džekine riječi da publika u Zenici zaplješće talijanskoj himni jer su prvi došli odigrati prijateljsku utakmicu s BiH 1996. godine. 

Edin Džeko naposljetku je otišao u Fiorentinu, a ne u Hajduk. Bio bi to jedan od najvećih potpisa u povijesti SHNL-a, ali očito nije bilo suđeno. Džeko je sada igrač Schalkea, a apsolutna kruna karijere bio bi odlazak na drugo Svjetsko prvenstvo s Bosnom i Hercegovinom. Treba mu "samo" jedna pobjeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za konačni okršaj BiH i Italije: 'Navikli su oni na lošije terene'

Bosna I HercegovinaTalijanska Nogometna ReprezentacijaGennaro GattusoHajdukEdin Džeko
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
