sve ili ništa

Zenica sprema pakao Italiji: Barbarez poslao poruku koja diže buru
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Izbornik Barbarez je na konferenciji za novinstvo u Sarajevu u ponedjeljak kazao kako su njegovi igrači potpuno spremni za predstojeći meč

30.3.2026.
13:53
Hina
Armin Durgut/PIXSELL
 Izbornik nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez kazao je u ponedjeljak kako očekuje pobjedu svojih izabranika u predstojećoj utakmici s Italijom u Zenici koja će odlučiti tko će u konačnici otići na predstojeće Svjetsko nogometno prvenstvo.

BiH je prošlog tjedna uspjela svladati Wales rezultatom 4-2 nakon izvođenja jedanaesteraca i plasirala se u finalni dio doigravanja u sklopu kvalifikacija za sudjelovanje na predstojećem svjetskom prvenstvu, dok je Italija pobijedila Sjevernu Irsku rezultatom 2-0.

BiH i Italija sada će snage odmjeriti u finalnom okršaju u utorak na stadionu u Zenici.

Izbornik Barbarez je na konferenciji za novinstvo u Sarajevu u ponedjeljak kazao kako su njegovi igrači potpuno spremni za predstojeći meč koji je izazvao veliko zanimanje javnosti.

"Da je protiv Walesa bilo naporno - jeste, ali svi se radujemo. Nitko nije pokazao niti u jednom trenutku da mu nešto fali. Spremni smo", kazao Barbarez dodajući kako mu je sada bitno da njegovi izabranici ne uđu u predstojeći meč previše emotivno jer se to u prošlosti pokazalo problematičnim.

Vjeruje i u prednost domaćeg terena.

"Ogromna doza hrabrosti bit će važan faktor koji će nas povezati i s publikom. S naše strane to će biti glavna stvar. Malo sreće, zabiti koji gol", kazao je Barbarez.

Očekivanja kapetana Edina Džeke bila su predmetom posebnog zanimanja bosanskohercegovačkih, ali i talijanskih novinara koji najboljeg bosanskohecegovačkog nogometaša dobro poznaju. Kazao je da se nada najboljemu, a u utorak planira "dati svoj maksimum".

"Priželjkujemo pobjedu. Svaka utakmica donosi nešto novo, Italija jako dobro zna protiv koga igra i sigurno je da će se dobro pripremiti", kazao je Džeko pojašnjavajući svoja očekivanja.

Uvjeren je da Talijani respektiraju reprezentaciju BiH jer znaju da se susreću s kvalitetnom momčadi.

Na kraju je pozvao sve domaće navijače koji će doći Zenicu da ustanu i zaplješću kada se bude izvodila talijanska himna, podsjećajući da je talijanska reprezentacija bila prva koja je nakon rata 1996. godine došla u Bosnu i Hercegovinu odigrati prijateljsku utakmicu s domaćom momčadi i tako iskazala solidarnost s BiH.

"Vjerujem da im neće biti jednostavno jer igramo pred našim navijačima", kazao je Džeko.

