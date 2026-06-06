Pogledajte najzanimljivije trenutke trećeg treninga Velike nagrade Monaka

Mladi vozač Mercedesa Kimi Antonelli postavio je najbrže vrijeme posljednjeg slobodnog treninga za Veliku nagradu Monaka, poremetivši time dosadašnju dominaciju Ferrarija i najavivši dramatičnu borbu za startne pozicije. Njegov krug bio je nedostižan za konkurenciju, uključujući i domaći Ferrarijev dvojac.

Mercedes je preko noći pronašao značajnu brzinu nakon što je u petak zaostajao. Antonelli je to potvrdio impresivnim krugom od 1:12.720, postavši jedini vozač koji je probio granicu od 73 sekunde. "Bila je to dobra sesija za Kimija", izjavio je šef momčadi Toto Wolff, no svjestan je da je Leclercov krug bio kompromitiran prometom, dodavši kako borba "neće biti šetnja parkom". Njegov momčadski kolega George Russell potvrdio je napredak Mercedesa četvrtim mjestom.

Trening je obilježio i veći incident kada je Ollie Bearman izgubio kontrolu nad svojim Haasom u zavoju Massenet te udario u zaštitnu ogradu. Sudar je izazvao crvenu zastavu i prekid sesije radi čišćenja staze i provjere ograde. Problema su imali i vozači Cadillaca, koji su se ponovno mučili s kočnicama, a zabilježeno je i nekoliko manjih incidenata i izlijetanja zbog zahtjevne prirode staze.

Iako je Charles Leclerc završio kao drugi, nije bio u potpunosti zadovoljan. Njegov brzi krug uništila je gužva na stazi, a preko radija se požalio na "grozne" kočnice. Lewis Hamilton smjestio se odmah iza njega na treće mjesto, dok je Max Verstappen u Red Bullu bio peti. Audi je ponovno imao oba bolida u prvih deset, s Gabrielom Bortoletom na sedmom i Nicom Hülkenbergom na desetom mjestu, potvrđujući dobru formu na ulicama Kneževine. Najzanimljivije dijelove trećeg treninga pogledajte Ovdje.