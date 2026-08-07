Ćipe odgovorio Pupovcu nakon izvanredne presice: 'Jezivo je ono što se događa u Zagrebu'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić reagirao je u petak na izjave predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, koji je ranije tijekom dana kazao da su se u Kninu tijekom obilježavanja Dana pobjede izvikivale poruke mržnje koje predstavljaju napad na ustavni poredak.

"Ono što se moglo čuti u glavnoj kninskoj ulici i što se moglo čuti u jednoj od istaknutih kavana i restorana u blizini Knina slušali smo i ranijih godina, ali i u različitim drugim prilikama. No, ono što smo čuli prije dva dana doista je jezivo", rekao je između ostalog Pupovac.

Mlinarić je na to poručio: "Ništa jezivo u Kninu se nije dogodilo. Ni u kolovozu 1995., a ni 2026. Hrvati su civilizirano oslobađali i civilizirano slave slobodu. Jezivi su prizori iz Mrkonjić Grada i Beograda, ali o tome Pupovac nema ništa za reći."

"Jezivo je i ono što se, nažalost, događa u Zagrebu. A to je da se manjinski zastupnik, biran po posebnom zakonu koji mu jamči saborske mandate neovisno o broju glasova, a on onda tim mandatima trguje, postavlja kao mjerilo demokracije u Hrvatskoj. Hrvatskoj koja ne bi ni postojala kao neovisna i suverena država da se pitalo njega i takve", nastavio je Mlinarić u objavi na Facebooku.

'Nikad više'

"Jezivo je to što je do ulaska Domovinskog pokreta u vladu upravo Pupovac bio ključni koalicijski partner i krojio političke prilike u našoj domovini. Da je umjesto DP-a sad na vlasti SDSS, svima je jasno što bi se dogodilo svakom bojovniku HOS-a koji na obilježavanju naših slavnih pobjeda ili na dane kad tugujemo za suborcima istakne insignije pod kojima su dali svoje živote", nastavlja se u objavi.

"Još je više jezivo to što mnogi, a ima ih i u vladajućoj većini i to ne skrivaju, zazivaju povratak na staro kad su Pupovac i SDSS određivali kako će se slaviti Oluja, smije li nastupati Thompson i koja je dopuštena mjera hrvatskog domoljublja. Dok je Domovinskog pokreta - nikad više!", dodaje Mlinarić Ćipe.

"Neka nas napadaju bezvrijednim anketama, naručenim tekstovima i prilozima, neka slobodno nastave navijati za naše izbacivanje iz vlade.

Ali Domovinski pokret neće odstupiti ni milimetra i ostat ćemo jedini jamac da se SDSS neće vratiti na vlast! Nećemo dopustiti da zabrane Thompsona, zaustave istraživanje komunističkih zločina nad hrvatskim narodom, ukinu demografske mjere za hrvatske obitelji i slobodno slave zločinačke ideologe poput Medakovića! Domovinski pokret je tu, čvrst i postojan kao ključan partner u vladi. Ne da bismo mi od toga profitirali jer nas je ulazak u vladu itekako koštao, nego da bi Hrvatska - ona prava domoljubna Hrvatska - mogla mirno spavati", zaključuje Mlinarić.