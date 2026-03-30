Grad Bakar osigurao besplatan prijevoz za onkološke bolesnike: Evo kako do usluge

OD KUĆNOG PRAGA DO BOLNICE /

Grad Bakar osigurao je besplatan prijevoz za sve onkološke bolesnike koji moraju ići na terapiju u riječki KBC. U tijeku je zaprimanje prijava, a kako će ova humana gesta funkcionirati?

Igor će biti na raspolaganju svima koji moraju na terapiju - neovisno o tome u koje je vrijeme zakazana. A ovako će to funkcionirati. Onkološki pacijent s područja Bakra nazove Grad, kaže kada ima terapiju, a oni ga povezuju s prijevoznikom odabranim na natječaju. Vožnja je organizirana od kućnog praga do bolnice – i natrag.

"Ja dođem pred adresu na koju je meni poslan nalog, čovjeka skupimo na toj adresi i otpeljemo ga direktno pred vrata Klinike, pričekamo ga da završi i, ovisno o kojoj se terapiji radi, čim je on završio, desetak, 15 minuta, mi njega dalje kad nam javi da je gotov skupimo i vozimo dalje doma na kućnu adresu", rekao je Igor Vukelić, prijevoznik onkoloških pacijenata. Više o ovoj akciji pogledajte u prilogu.