Helikopteri hitne pomoći u dvije godine spasili tisuće ljudi: 'Snalazimo se kako znamo i umijemo'

'SVI POMAŽU, SVI RADE' /

Njihova je misija, kažu, donijeti nadu, pružiti pomoć, spasiti život. Dvije su godine prošle otkako je u Hrvatskoj uspostavljena Helikopterska hitna medicinska služba. Do sada su imali 3547 intervencija. Točnije, jednu više u povratku s koje ih je dočekala ekipa RTL-a Danas.

Preko Zagorskih brežuljaka do bolnice u Zagrebu. Muškarac koji je u blizini Zlatar Bistrice pao s velike visine je stabilno. Bit će dobro. Od bolnice do baze u Zrakoplovno-tehničkom centru u Velikoj Gorici stižu za par minuta. Još jedan uspješno odrađen zadatak. Još jedan spašen život.

"Nema tu sad ja sam doktor, ja sam pilot. U osnovi, svi pomažu, svi rade, svi nosimo pacijenta, snalazimo se kako znamo i umijemo. Zaustavljamo traktore, zaprežna kola. Cilj je pacijenta što prije dovest do bolnice, a nekad to nije jednostavno", rekao je Alan Kvarantan, specijalist hitne medicine. Više pogledajte u prilogu.