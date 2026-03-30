Imate susjede iz 'pakla'? Provjerite kako se možete zaštititi: 'Postoje dvije linije obrane'

Već danima, u glavnom gradu Hrvatske, zgrada od 80 stanova je bez vode. Razlog je puknuće cijevi u gradskom stanu u kojem u nehigijenskim uvjetima živi 59-godišnji muškarac s kojim susjedi godinama imaju problema.

Tvrde da im je prijetio i da iz stana izlaze stjenice i žohari.

Kako RTL Danas doznaje, vodu bi stanari trebali dobiti u utorak, kada će se ponovno pokušati ući u sporni stan i sanirati cijevi.

Tko je kriv?

Razgovarali smo s Domagojem Šešokom iz udruge Upravitelj, koji se osvrnuo na činjenicu da bi 59-godišnjak trebao biti deložiran 15. travnja. Pitali smo hoće li se to uistinu dogoditi. "U praksi, da. Nadležne institucije pokrenule su sva postupanja da bi se problematični stanar, odnosno korisnik gradskog stana, na vrijeme iselio", kaže nam sugovornik.

Taj muškarac u stanu je ilegalno pet godina pa smo pitali čija je to odgovornosti i zašto se nije ništa poduzelo. "Ne bih se složio da se nije poduzimalo. Upravitelj je nadležnom gradskom uredu u više navrata upozoravao na problematičnog korisnika. Gradski ured je i pokrenuo postupanje prema nadležnom sudu, ali ne mogu odgovoriti zašto to dugo traje. Očito je tu zakazao sudski sustav", govori Šešok.

"Nakon iseljenja problematičnog korisnika, provest će se kompletna adaptacija stana da bi se doveo u funkcionalno stanje", kaže Šešok i dodaje da će se trošak štete nastale na drugim stanovima svakako prijaviti osiguravajućoj kući, s obzirom na to da je svaka zgrada pokrivena policom osiguranja. "Za dalje ćemo vidjeti u dogovoru s gradskim uredom", navodi Šešok.

Hranila štakore!

Zatražili smo i da nam kaže je li i ranije naišao na slične slučajeve. "Istaknuo bih jedan od posebnijih slučajeva, gdje je korisnica stana od državnih nekretnina hranila štakore. Kao što znamo, neki hrane mačke i pse, ali ona je hranila štakore", opisuje Šešok i dodaje da je u tom slučaju pokrenuto postupanje nadležnog suda te da očekuju daljnji tijek postupanja.

Šešok susjedima kojima imaju ovakve probleme poručuje: "Prva linija obrane bilo bi međuvlasničkim ugovorom, kojim se mogu propisati kazne za kršenje pravilnika o kućnom redu na zgradama, koje mogu iznositi od 50 do 500 eura za vlasnike nekretnina. Druga linija obrana je nešto dulji put, a to je isključenje iz zajednice suvlasnika, odnosno pokretanje sudskog spora pred nadležnim institucijama.

Na naše pitanje koliko postupaka deložacije bude, Šešok kaže: "Vrlo malo, uobičajeno je da se nakon upozorenja korisnicima dogovoreno i u suradnji s upraviteljima smiri situacija i dovede u red."