FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA RTL DANAS /

Picula poslao poruku Vučiću i odgovorio Ani Brnabić: 'Nemam razloga biti frustriran'

'Nije dovoljno zabraniti proruskim i prosrpskim političarima iz Crne Gore zabraniti dolazak u Hrvatsku, treba doista suziti mogućnost Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci', navodi Picula

31.3.2026.
19:58
Leona Šiljeg
VOYO logo
VOYO logo

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula za RTL Danas je komentirao odluku predsjednika Zorana Milanovića o otkazivanju samita Brdo-Brijuni, a osvrnuo se i na prozivke iz Srbije. 

"Mislim da je odluka očekivana. U jednom trenutku Aleksandru Vučiću doista treba reći 'dosta' i na sve moguće načine suziti mu mogućnost da svojim toksičnim izjavama manipulira i dezinformira prije svega javnost u Srbiji, ali jednako tako u međunarodnom kontekstu", poručuje Picula. 

Na naše pitanje kako nastaviti odnose, Picula ističe: "U tome doista treba biti dosljedan. Kad kažem dosljedan, onda treba kazati jasno 'ne' ne samo Aleksandru Vučiću i njegovima, nego i onima koji doista prakticiraju prorusku i prosrpsku politiku - kao što je to recimo i Milorad Dodik - njemu također treba suziti mogućnost da politički djeluje, prije svega u Hrvatskoj." 

Odgovorio Ani Brnabić 

"Jednako tako bi Vlada trebala više napraviti i imati oštriji kurs prema režimu u Beogradu. Nije dovoljno zabraniti proruskim i prosrpskim političarima iz Crne Gore zabraniti dolazak u Hrvatsku, treba doista suziti mogućnost Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, koja je, usput rečeno, dio Europske pučke stranke. Naprosto, treba im slati oštre poruke", nastavlja naš sugovornik. 

Odgovorio je i predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja je navela da "kuka više nego blokaderi te da je frustriran zbog propale investicije". "Nemam razloga biti frustriran, ja prije svega želim pomoći onima u Srbiji koji svojom politikom žele s vremenom uklanjati jaz između Beograda i Bruxellesa, a ne povećavati ga", poručuje Picula. 

Tonino PiculaAleksandar VučićSrbijaZoran MilanovićAna BrnabićSamit Brdo-brijuni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike