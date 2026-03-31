Doznajemo zašto Plenković ne želi komentirati Vučića: Vlada objasnila o čemu je riječ

Vlada je mlako reagirala na odluku predsjednika Zorana Milanovića o otkazivanju samita sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a za RTL Danas ističu da je razlog zašto je premijer Andrej Plenković na naše jučerašnje pitanje tek rekao "ne znam ništa o tome", taj što je premijer za tu situaciju saznao tek netom prije jučerašnje konferencije.

Poručuju da to neće komentirati dok ne prikupe sve činjenice, a zanima ih kada i gdje će se održati novi samit i tko će se na njega odazvati.

Što se tiče situacije zašto Plenković nevoljko komentira Vučićeve izjave, u Vladi objašnjavaju da ne žele odgovarati na sve njegove izjave te da su one u dnevnopolitičke svrhe u Srbije. Poručuju da se Hrvatska time ne treba zamarati.

Vijeće za obranu i Vijeće za nacionalnu sigurnost

Podsjetimo, Milanović i Plenković sastaju se u srijedu u 13.00 sati na Vijeću za obranu te Vijeću za nacionalnu sigurnost. Iz Vlade za RTL Danas poručuju da će središnja tema biti posljedice sukoba na Bliskom istoku, što to radi cijenama energenata i opskrbi energentima. Poručuju nam i da će se podnijeti izvješće o inflaciji, koja je ubrzala.

Tema će biti i situacija u susjedstvu, što znači da će se razgovarati o srpskoj nabavci moćnih kineskih raketa. Razgovarat će se i o hrvatskoj protuzračnoj obrani, koju Hrvatska praktički nema. Veliko je pitanje koji će sustav nabaviti - Milanović govori da ne želi vojnu suradnju ni nabavku s Izraelom, da ne želi da Hrvatska kupi protuzračni sustav "Davidovu praćku".

Isto tako, čuli smo ministra obrane Ivana Anušića koji poručuje da se ne pregovara s Izraelom oko Davidove praćke. Tema će biti i smjernice rada sigurnosno-obavještajnih službi, ali ne tako da će se razgovarati o tome tko je novi šef Sigurnosno obavještajne agencije. Iz Vlade nam kažu da je to tema koju Milanović i Plenković moraju zajednički usuglasiti.