Protivnik Hrvatske na Mundijalu smijenio izbornika, presudile mu prijateljske utakmice

IZGUBILI STRPLJENJE /

Nisu svima prijateljske utakmice slatka briga i testiranje igrača. Četiri vezana poraza u takvim susretima posla su koštala izbornika Gane. Otto Addo nakon dvije godine napušta "Crne zvijezde", a tamošnji nogometni savez odlučio se za prekid suradnje nakon što je Gana u ponedjeljak izgubila od Njemačke 2:1 u Stuttgartu. Iako je Addo kvalifikacije prošao sa šest pobjeda i jednim remijem, pad forme zabrinuo je Savez koji je izvijestio da će u dogledno vrijeme objaviti ime novog izbornika koji će Ganu voditi i protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.