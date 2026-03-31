Hrvatska U17 reprezentacija izborila plasman na Europsko i Svjetsko prvenstvo

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina odigrala je 1-1 protiv domaćina Poljske u posljednjem kolu kvalifikacijskog turnira za Europsko prvenstvo i time osvojila prvo mjesto u skupini te se plasirala na završni turnir, ali i na Svjetsko prvenstvo koje će, kao i prošlogodišnje, biti održano u Katru.

U dvoboju odigranom na Itaka Areni u Opoleu Poljska je povela golom Buchte u 38. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Jakov Dedić u 73. minuti.

Hrvatska je pod vodstvom izbornika Marijana Budimira sa sedam bodova završila kao pobjednik skupine A7, s bodom više od Republike Irske. Treća je bila Poljska s četiri boda, a bez bodova je ostala Slovačka.

Završni turnir Europskog prvenstva bit će održan od 25. svibnja od 7. lipnja u Estoniji, a ždrijeb će biti održan 9. travnja.

"Svi znamo koliko je nevjerojatno da malobrojna zemlja poput Hrvatske ima tri svjetske medalje, ali također je čudesno da se zemlja s manje od četiri milijuna ljudi u jednom danu plasira na dva europska prvenstva i jedno svjetsko prvenstvo u uzrastima do 17 i do 19 godina. Izuzetno sam ponosan na te dečke, njihove stožere, ljude u Savezu, klupske trenere i njihove obitelji, sve koji im daju podršku u tom nogometnom razvoju", izjavio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić povodom uspjeha reprezentacija do 17 i do 19 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Vahid Halilhodžić za Net.hr o okršaju Bosne i Hercegovne i Italije