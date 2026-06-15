Pao potpis: Real Madrid ipak ima igrača na Mundijalu

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Jose Mourinho vuče prve poteze otkako je ponovno zasjeo na klupu Real Madrida. Pojačanje za novu sezonu stiže iz redova Chelseaja - to je Marc Cucurella. Dvadesetdsedmogodišnji reprezentativac Španjolske potpisao je ugovor do ljeta 2032. godine, a britanski mediji navode kako je transfer vrijedan gotovo 70 milijuna eura. Madriđani ovim transferom nastavljaju jačati obranu nakon sezone u kojoj su ostali bez naslova u La Ligi i Ligi prvaka. Predsjednik Florentno Perez tako je osigurao i da Kraljevski klub ima svog predstavnika među Furijom na Mundijalu.