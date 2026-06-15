Mama Austrijanka, tata Poljak, a bebe rođene u Zagrebu! Brižno oko prati svaki njihov korak

SVI IH ŽELE VIDJETI /

Preci im dolaze iz Kine, a rodni list im je zagrebački i već su postali nova atrakcija Maksimira. U zoološkom vrtu na svijet su došla dva mladunca leoparda - riječ je o prvim mladuncima kineskih leoparda u Europi ove godine.

Iako su na svijet došli prije 2 mjeseca, tek odnedavno izlaze iz nastambe, nesvjesni da znatiželji posjetitelji prate svaki njihov korak. No zato majka sve drži na oku, i to od prvog dana!