FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVI IH ŽELE VIDJETI /

Mama Austrijanka, tata Poljak, a bebe rođene u Zagrebu! Brižno oko prati svaki njihov korak

Preci im dolaze iz Kine, a rodni list im je zagrebački i već su postali nova atrakcija Maksimira. U zoološkom vrtu na svijet su došla dva mladunca leoparda - riječ je o prvim mladuncima kineskih leoparda u Europi ove godine.

Iako su na svijet došli prije 2 mjeseca, tek odnedavno izlaze iz nastambe, nesvjesni da znatiželji posjetitelji prate svaki njihov korak. No zato majka sve drži na oku, i to od prvog dana!

VOYO logo
15.6.2026.
20:32
Maja Lipovšćak Garvanović
LeopardZooZološki VrtZagreb
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa