Nestalo je više od pola Vjesnika! Dižu zaštitnu zavjesu, a sjajna vijest stiže u tri ujutro

Vozači koji svakodnevno koriste Slavonsku aveniju od utorka ujutro ponovno će moći prometovati kroz podvožnjak kod zgrade Vjesnika. Privremena regulacija prometa bit će uklonjena tijekom noći, a podvožnjak bi trebao biti otvoren već oko tri sata ujutro.

Djelatnici Grada Zagreba na teren dolaze oko ponoći kako bi započeli uklanjanje privremene prometne regulacije koja je na snazi posljednjih 12 dana. Radovi su potrajali osam dana dulje od prvotno planiranog zbog kvara bagera koji je sudjelovao u rušenju Vjesnikova nebodera.

Prema procjenama s gradilišta, uklanjanje signalizacije i priprema prometnice trajat će između dva i tri sata.

„Već negdje oko tri ujutro trebao bi biti otvoren podvožnjak na Slavonskoj, na radost svih vozača koji sutra ujutro ovom rutom putuju na posao“, javila je RTL-ova reporterka Marina Brcković uživo ispred zgrade Vjesnika.

Asfalt nije oštećen

Građani ne trebaju brinuti ni o stanju prometnice. Kako je istaknula reporterka, asfalt nije oštećen unatoč radovima na rušenju nebodera. „Normalno je da su po njemu pale manje krhotine zbog rušenja sjeverne strane Vjesnikova nebodera, no to je sasvim očekivano“, rekla je Brcković.

Prije ponovnog puštanja prometa, radnici s gradilišta uklonit će ostatke građevinskog materijala, a večeras oko 22 sata na teren dolaze i djelatnici Čistoće koji će dodatno očistiti prometnicu. S gradilišta poručuju da više nema nikakvih prepreka za ponovno otvaranje Slavonske avenije jer je uklonjen najkritičniji, sjeverni dio Vjesnikova nebodera zbog kojeg je podvožnjak bio zatvoren.

Unatoč zastoju uzrokovanom kvarom bagera, izvođači radova uvjeravaju da će cijeli projekt biti dovršen u predviđenom roku od mjesec dana. Do danas je uklonjeno više od 50 posto Vjesnikova nebodera. Iako su radovi kasnili tjedan dana zbog čekanja zamjenskog dijela koji je stigao iz Nizozemske, bager je ponovno pušten u rad protekle subote.

Krajem tjedna se diže zaštitna zavjesa

U narednim danima radovi će se dodatno intenzivirati. Već krajem tjedna podizat će se zaštitna zavjesa kako bi se moglo započeti rušenje zapadnog dijela nebodera. Uredit će se i plato na gradilištu, a postojećem stroju pridružit će se još dva manja bagera.

Ako sve bude teklo prema planu, za točno mjesec dana od Vjesnikova nebodera više neće ostati ništa, a prostor će izgledati potpuno drukčije.