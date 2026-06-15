Procurile fotografije ispita, učenici ostali potpuno zbunjeni: 'Mislio sam da pišemo hrvatski'

Gotovo 30 tisuća maturanata puna su tri sata pisali ispit iz hrvatskog jezika, književnosti i sažetka, no državnu maturu obilježile su fotografije koje su procurile na društvene mreže još dok se pisao. Policija uz pomoć teleoperatera traži tko ih je snimio, a u Nacionalnom centru tvrde da vjerodostojnost ispita nije kompromitirana jer učenici kod sebe nisu smjeli imati mobitele. Nakon svega, dojmovi maturanata su pomiješani.

"Ostao mi je strah zapravo, ne znam što točno. Jako je kompleksno. I ne znam što može biti točno, a što ne. Nije baš ni jedno pitanje 100 %", rekla je Tia Filipac, maturantica X. gimnazije Ivan Supek u Zagrebu.

Fotografije ispita i neka pitanja procurili su u javnost tijekom pisanja, zbog čega je pokrenuta istraga. Ipak, iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja poručuju da se ispit neće poništavati za sve maturante.

Hana Maleković, također maturantica X. gimnazije Ivan Supek, rekla je: "Završila sam 15 minuta ranije i nije mi bilo toliko stresno, ali nije ni bila lagana matura".

Pred maturantima je sada gust tjedan. Nakon hrvatskog jezika, sutra ih čeka esej, u srijedu izborni predmeti politika i gospodarstvo te povijest, u četvrtak fizika i logika, a u petak obvezni engleski jezik.

Ispitna koordinatorica u X. gimnaziji Ivan Supek u Zagrebu Dajana Gaćina objasnila je kako izgleda nadzor tijekom mature: "Na 15-16 učenika idu dva profesora i kako se povećava broj učenika u prostoriji, tako se povećava i broj profesora. I imate profesore na hodniku."

'Mi o vuku, a vuk na vrata'

Jedno je pitanje maturante posebno zbunilo - ono o elipsi. Mihael Kolić, maturant X. gimnazije Ivan Supek, priznao je da ga je pojam potpuno zatekao.

"Bilo je tamo što su neke elipse?! Ja sam mislio da pišemo hrvatski, a to je iz geografije pojam, pa sam preskočio. Zaokružio sam pod C. Obično je pod C ako ne znaš. Što je elipsa? Ne znam. Što nije to ono nešto na zemlji okruglo", rekao je Mihael Kolić.

Petar Francisković, maturant iste gimnazije, rekao je da nije bilo pitanja na kojem je potpuno zapeo, ali da je neke definicije ipak pomiješao.

"Nije bilo ni jednog pitanja na kojem sam zastao da ne znam što se događa, ali je da sam par definicija pobrkao. Kojih definicija? Pa elipsa, zeznuo sam elipsu", rekao je Petar Francisković.

Elipsa je, inače, stilska figura koja nastaje kada se u rečenici izostave neke riječi. Primjer je: "Mi o vuku, a vuk na vrata". Maturanti se sada nadaju da ih na eseju neće dočekati lupus in fabula, ali nagađanja o temi već su počela.

Sven Dvorski, maturant X. gimnazije Ivan Supek, rekao je: "Ovih godina je netko rekao da je bilo domaće. I po nekom pravilu kažu da bi trebalo biti strano. Ja iskreno mislim da će biti ipak domaće. Svjetsko prvenstvo je, navijamo za naše. Nadamo se najboljima. Da bar budu Stipančići ili Gospoda Glembajevi."

Za esej maturanti imaju 160 minuta i moraju napisati 440 riječi. No, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović tvrdi da temu nitko ne zna unaprijed.

"Tema eseja je uistinu strogo čuvana tajna i nitko ne zna temu eseja do onog dana kad se piše, a to je ujutro kada će doći maturantima na stol taj ispit", rekao je Vinko Filipović.

Poništen ispit

Osim curenja fotografija ispita, dan je obilježio i slučaj maturanta koji je uhvaćen s pametnim satom. Njemu je poništen ispit, ali ne i cijela državna matura, kao što je to bio slučaj prijašnjih godina.

Ravnateljica X. gimnazije Ivan Supek u Zagrebu Željka Frković komentirala je: "Problem je da uopće o tome razgovaramo da se pokušavamo služiti nekim sredstvima nedopuštenima, dobro je da im se ne ruši cijeli ispit, ali s druge strane ne trebaju mobiteli nadomjestiti ljudski mozak."

Svi ispiti nakon pisanja šalju se poštom na ispravljanje, uz stroge mjere čuvanja. Maturanti će rezultate doznati 8. srpnja, kada će biti poznato tko je državnu maturu položio, a tko nije.