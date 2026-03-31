Vatrogasci šesti dan čiste Zagreb, a građani ih zovu s raznim zahtjevima: 'Nismo mi građevinska firma'

'DAJEMO SVE OD SEBE' /

Ono što inače odrade u šest mjeseci, odradili su za tri dana! Zagrebački vatrogasci do danas su imali 1600 intervencija. I još primaju pozive građana. Neki od njih itekako iznenađuju.

"Često moramo komunicirati da vatrogasne postrojbe nisu građevinske firme. Mi ne možemo popravljati krovove i često komuniciramo da se mi ne bavimo održavanjem zelenila odnosno preventivnim radom. Ako se nekome čini da je drvo nagnuto nama je žao, ali to mora utvrdit netko tko se bavi zelenilom. Ja to često uspoređujem kao da po ljeti vas netko zove i kaže: ovo drvo, ovaj bor bi se mogao zapaliti", kaže vatrogasni zapovjednik Siniša Jembrih.

Više pogledajte u prilogu