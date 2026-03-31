NIJE DOBRO

Čeka nas najskuplji Uskrs dosad! Hrvati otkrili koliko namjeravaju potrošiti

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: 'Koliko namjeravate potrošiti ovoga Uskrsa?'

31.3.2026.
16:58
RTL Danas
Sindikati su izračunali da će ovogodišnji Uskrs biti najskuplji dosada. Udio troška hrane u prosječnom raspoloživom dohotku kućanstva iznosi 27 posto, kažu Sindikati, dok kod kućanstava s nižim raspoloživim dohotkom udio troška hrane doseže i do 50 posto. Uskrsne košarice bit će, tvrde Nezavisni hrvatski sindikati, rekordno teške - ne po količini proizvoda, već po njihovoj cijeni. 

"Zabilježen je rast cijena svježeg voća i povrća, a također i rast cijena pekarsko-slastičarskih proizvoda. Jedan je proizvod poskupio za 100 posto, ne samo u odnosu na prošlogodišnji Uskrs, nego i u odnosu na Božić. Primjerice, miješani kolači, čija je redovna cijena bila 5,99 eura, sada stoje 10,99 eura za 400 grama. Kilogram tih kolača danas doseže cijenu veću od 20 eura, a negdje čak i 30 eura", kaže Izabela Delfa Mišić, ekonomska savjetnica Nezavisnih hrvatskih sindikata.

"Postavlja se opravdano pitanje kako će 750 tisuća naših umirovljenika, s mirovinom od 617 eura, na granici siromaštva, živjeti. Također se postavlja pitanje kako će živjeti svi naši radnici koji imaju minimalnu plaću, kao i oni s medijalnom plaćom, koji troše više od 50 ili oko 50 posto ukupnih prihoda na prehranu. I na kraju, kako ćemo živjeti svi zajedno ako se ovaj tempo nastavi", kaže Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Koliko namjeravate potrošiti ovoga Uskrsa?

A u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Koliko namjeravate potrošiti ovoga Uskrsa?"

Evo nekih vaših odgovora:

"Ne puno jer sam planirala prije dva mjeseca sve za Uskrs jer je sve bilo jeftinije", napisala je Biljana-Mario Žitnik.

"Potrošit ću puno više nego inače, a kupit ću puno manje", smatra Ankica Popek.

"Potrošiti ću ono što imam u kući i odlediti frižider, što imamo trošiti kada mjesec traje dugo", napisala je Marija Jeličić.

"Što manje mogu, pa neka dižu cijene", poručila je Laura Đukić Mikša.

Tema DanaPitamo VasUskrsna KošaricaNezavisni Hrvatski SindikatiUskrs
