Čeka nas najskuplji Uskrs dosad! Hrvati otkrili koliko namjeravaju potrošiti

Sindikati su izračunali da će ovogodišnji Uskrs biti najskuplji dosada. Udio troška hrane u prosječnom raspoloživom dohotku kućanstva iznosi 27 posto, kažu Sindikati, dok kod kućanstava s nižim raspoloživim dohotkom udio troška hrane doseže i do 50 posto. Uskrsne košarice bit će, tvrde Nezavisni hrvatski sindikati, rekordno teške - ne po količini proizvoda, već po njihovoj cijeni.

"Zabilježen je rast cijena svježeg voća i povrća, a također i rast cijena pekarsko-slastičarskih proizvoda. Jedan je proizvod poskupio za 100 posto, ne samo u odnosu na prošlogodišnji Uskrs, nego i u odnosu na Božić. Primjerice, miješani kolači, čija je redovna cijena bila 5,99 eura, sada stoje 10,99 eura za 400 grama. Kilogram tih kolača danas doseže cijenu veću od 20 eura, a negdje čak i 30 eura", kaže Izabela Delfa Mišić, ekonomska savjetnica Nezavisnih hrvatskih sindikata.

"Postavlja se opravdano pitanje kako će 750 tisuća naših umirovljenika, s mirovinom od 617 eura, na granici siromaštva, živjeti. Također se postavlja pitanje kako će živjeti svi naši radnici koji imaju minimalnu plaću, kao i oni s medijalnom plaćom, koji troše više od 50 ili oko 50 posto ukupnih prihoda na prehranu. I na kraju, kako ćemo živjeti svi zajedno ako se ovaj tempo nastavi", kaže Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

A u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Koliko namjeravate potrošiti ovoga Uskrsa?"

Evo nekih vaših odgovora:

"Ne puno jer sam planirala prije dva mjeseca sve za Uskrs jer je sve bilo jeftinije", napisala je Biljana-Mario Žitnik.

"Potrošit ću puno više nego inače, a kupit ću puno manje", smatra Ankica Popek.

"Potrošiti ću ono što imam u kući i odlediti frižider, što imamo trošiti kada mjesec traje dugo", napisala je Marija Jeličić.

"Što manje mogu, pa neka dižu cijene", poručila je Laura Đukić Mikša.