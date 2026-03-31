OPASNO VRIJEME /

Udari vjetra idu i do 160 km/h: Crveni alarm upaljen za dijelove Hrvatske

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje na opasno vrijeme za Velebitski kanal i Kvarner zbog jake, vrlo jake i olujne bure.

Očekuju se udari od 65 do čak 160 kilometara na sat. Za riječku je regiju zbog jakoga vjetra na snazi narančasto upozorenje. 

Za Istru i Dalmaciju zbog vjetra, odnosno mogućeg opasnog vremena, na snazi je žuto upozorenje, kao i za gospićku i zagrebačku regiju.

31.3.2026.
16:55
RTL Danas
DhmzVjetarVrijeme
