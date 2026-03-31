'DRAGO NAM JE' /

Nižu se reakcije na Milanovićev potez: 'Vučić je dobio prvu jasnu poruku'

31.3.2026.
19:51
Leona Šiljeg
Milos Tesic/PIXSELL
"Slažem se da mi na Brijunima nije mjesto, oduvijek sam želio položiti cvijet u Jasenovcu", tako je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću na otkazivanje dolaska na Proces Brdo-Brijuni.

Iz Slovenije, koja je uz Hrvatsku suorganizator, potvrđeno nam je da se traži alternativna lokacija.

Ujedinio oporbu 

Odlukom o otkazivanju samita u Hrvatskoj, predsjednik Republike ujedinio je oporbu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nije htio komentirati potez: "Mislim da postoji veliki broj političkih komentatora koji to mogu komentirati. Ja o tome sigurno neću razgovarati." 

Iz Možemo! poručuju da je ovo prva jasna poruka Vučiću nakon mjeseci napada na Hrvatsku. "Nama je drago da je tu jasnu poruku dobio, ali ono što nam je žao je i što već mjesecima na to upozoravamo je da premijer šuti i da ministar vanjskih poslova danas šute. Premijer uporno šuti na napade koji dolaze od strane Vučića i on ih koristi u svojoj kampanji. Apsolutno neprihvatljivo!", kaže Sandra Benčić (Možemo!). 

Aleksandar VučićZoran MilanovićSlovenijaSrbijaProces Brdo-brijuni
