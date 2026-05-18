Tužne vijesti: Preminuo je Veljko Barbieri

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Bio je član Društva hrvatskih književnika i Zajednice hrvatskih umjetnika i autor brojnih knjiga o gastronomiji
Preminuo je poznati književnik i gastronomski stručnjak Veljko Barbieri, piše Jutarnji list.
Rođen je 14. svibnja 1950. u Splitu, a maturirao je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je filozofiju i španjolski jezik.
Bio je član Društva hrvatskih književnika i Zajednice hrvatskih umjetnika i autor brojnih knjiga o gastronomiji.
Njegova zbirka pripovijedaka 134 male priče o hrani na sajmu knjiga u Barceloni 2003. proglašena je najboljom u konkurenciji književnosti o hrani.