Doznajemo s Pantovčaka: Evo što je Milanović odlučio o samitu Brdo-Brijuni

Ured predsjednika Zorana Milanovića potvrdio je u utorak za RTL Danas da će predsjednik, kao suorganizator skupa Brdo-Brijuni, na skupu sudjelovati kada se organizira novi samit Brdo-Brijuni.

Iz Ureda slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar su za RTL Danas pak potvrdili da su bili korektno i pravodobno obaviješteni o namjeri otkazivanja samita. Dodaju da je riječ o unutarnjopolitičkoj odluci hrvatskog predsjednika koju zato neće komentirati.

"Savjetnici predsjednice Republike Slovenije i hrvatskog predsjednika za vanjsku politiku u redovitom su kontaktu s ciljem da se samit procesa Brdo-Brijuni u 2026. godini održi na alternativnoj lokaciji", ističu iz Ureda i dodaju da će o tome pravodobno obavijestiti medije.

Milanović otkazao samit

Podsjetimo, Milanović je u ponedjeljak otkazao samit u Hrvatskoj na kojem je trebao biti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zbog Vučićevih političkih izjava i postupaka.

"Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i tjedana u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uvjeti i nije moguć dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku", stajalo je u priopćenju Ureda predsjednika.

Inače, princip je da se sve šefove država Procesa Brdo-Brijuni mora pozvati, a na njima je da odluče hoće li doći. Umjesto predsjednika ne može doći nitko drugi. Na primjer, Vučić tako nije došao na skup u Crnoj Gori.

