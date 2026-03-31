FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMAMO I REAKCIJU SLOVENIJE /

Doznajemo s Pantovčaka: Evo što je Milanović odlučio o samitu Brdo-Brijuni

Doznajemo s Pantovčaka: Evo što je Milanović odlučio o samitu Brdo-Brijuni
×
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Milanović je u ponedjeljak otkazao samit u Hrvatskoj na kojem je trebao biti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zbog Vučićevih političkih izjava i postupaka

31.3.2026.
15:57
Leona Šiljeg
David Jerkovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Ured predsjednika Zorana Milanovića potvrdio je u utorak za RTL Danas da će predsjednik, kao suorganizator skupa Brdo-Brijuni, na skupu sudjelovati kada se organizira novi samit Brdo-Brijuni.

Iz Ureda slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar su za RTL Danas pak potvrdili da su bili korektno i pravodobno obaviješteni o namjeri otkazivanja samita. Dodaju da je riječ o unutarnjopolitičkoj odluci hrvatskog predsjednika koju zato neće komentirati. 

"Savjetnici predsjednice Republike Slovenije i hrvatskog predsjednika za vanjsku politiku u redovitom su kontaktu s ciljem da se samit procesa Brdo-Brijuni u 2026. godini održi na alternativnoj lokaciji", ističu iz Ureda i dodaju da će o tome pravodobno obavijestiti medije. 

Milanović otkazao samit 

Podsjetimo, Milanović je u ponedjeljak otkazao samit u Hrvatskoj na kojem je trebao biti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zbog Vučićevih političkih izjava i postupaka. 

"Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i tjedana u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uvjeti i nije moguć dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku", stajalo je u priopćenju Ureda predsjednika.

Inače, princip je da se sve šefove država Procesa Brdo-Brijuni mora pozvati, a na njima je da odluče hoće li doći. Umjesto predsjednika ne može doći nitko drugi. Na primjer, Vučić tako nije došao na skup u Crnoj Gori.

Zoran MilanovićAndrej PlenkovićNataša Pirc MusarBrdo Brijuni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike