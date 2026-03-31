Buffon se javio iz Bosne i Hercegovine uoči utakmice odluke

Gianluigi Buffon, legendarni talijanski vratar koji sada obnaša funkciju šefa delegacije talijanske reprezentacije, oglasio se uoči utakmice Bosne i Hercegovine i Italije u finalu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Utakmica se igra u Zenici u utorak s početkom u 20.45, a Buffon je prije nje za talijanski Radio 2 progovorio o važnosti tog dvoboja.

Priznao je Buffon da je pritisak na Azzurima koji su veliki favoriti.

"Ovo je najvažnija noć u posljednjih 20 godina talijanskog nogometa", rekao je pa poručio:

"Fizički smo u jako dobrom stanju, ali utakmica bi mogla trajati 120 minuta, moramo donijeti prave odluke".

