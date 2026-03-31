ULOG JE OGROMAN /

Buffon se javio iz Bosne i Hercegovine uoči utakmice odluke

Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/imago sportfotodienst/Profimedia

Italija u Zenici igra protiv Bosne i Hercegovine za Svjetsko prvenstvo

31.3.2026.
20:09
M.G.
Gianluigi Buffon, legendarni talijanski vratar koji sada obnaša funkciju šefa delegacije talijanske reprezentacije, oglasio se uoči utakmice Bosne i Hercegovine i Italije u finalu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Utakmica se igra u Zenici u utorak s početkom u 20.45, a Buffon je prije nje za talijanski Radio 2 progovorio o važnosti tog dvoboja.

Priznao je Buffon da je pritisak na Azzurima koji su veliki favoriti.

"Ovo je najvažnija noć u posljednjih 20 godina talijanskog nogometa", rekao je pa poručio:

"Fizički smo u jako dobrom stanju, ali utakmica bi mogla trajati 120 minuta, moramo donijeti prave odluke".

POGLEDAJTE VIDEO: Vahid Halilhodžić za Net.hr o okršaju Bosne i Hercegovne i Italije

Gianluigi BuffonItalijaBosna I HercegovinaSvjetsko PrvenstvoZenica
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
