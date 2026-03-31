Gattuso se javio iz Zenice: 'Bosna je mrzovoljna, kao da imam državu na ramenima'

Bosna i Hercegovina protiv Italije u Zenici igra za plasman na Svjetsko prvenstvo, a na dan utakmice trener Azzurra Gennaro Gattuso podijelio je svoje dojmove za talijansku televiziju Rai.

Takmica se igra u utorak s početkom u 20.45 U Zenci, a samo nekoliko sati kasnije Gattuso je otkrio kakve mu misli prolaze koz glavu.

"Oči dečkiju koje sam do sada upoznao su dobre jer smo bili zajedno svih ovih dana, a atmosfera je uvijek bila pozitivna. Večeras igramo važnu utakmicu i dobro smo se pripremili, znajući da igramo protiv ekipe s tehnikom i fizičkom snagom. Trebat će nam sjajna izvedba. Dečki su ti koji žele ići na Svjetsko prvenstvo: ako rezultati ne dođu, pate u tišini; pretvaraju se da imaju široka ramena, ali to nije slučaj. Mogu vas uvjeriti da će učiniti sve: postoje ljudi koji bi dali svoj život i dušu da postignu ovaj cilj", izjavio je Gattuso i dodao:

"Bosna je jaka, ima svoje snage i slabosti, ali je mrzovoljna. Moramo se usredotočiti na svoju igru: morat ćemo se držati u prvih 10-15 minuta, odgovarati udarcem za udarcem. Morat ćemo ostati tu i patiti. Naši protivnici rade puno prekršaja, u prosjeku desetak po utakmici više od nas, a mi ćemo morati biti dobri u tome da ne reagiramo jer je sudac vrlo iskusan: ne voli kada ljudi dižu ruke u znak protesta i morat ćemo biti oprezni jer utakmica ovisi i o tom aspektu."

Foto: Lisa Guglielmi/IPA Sport/ipa-agency.net/PA Images/Profimedia

"Ovo je drugačije od priprema za utakmice Lige prvaka i Svjetskog prvenstva koje sam doživio kao igrač. Osobno sam razmišljao o momčadi čak i prije, dok sam bio igrač, a nisam razmišljao o sebi. Ali ovdje osjećate pritisak, osjećate se kao da imate državu na ramenima i odgovornost ljudi oko sebe. Bilo je puno lakše kada sam se pripremao za utakmice kao igrač nego sada. Sinoć mi je sin poslao poruku u kojoj je rekao određene stvari, a budući da su istih godina, razumijete što i moji igrači misle. Kada se dogode ovakve utakmice, i na moju obitelj utječe moje stanje uma, moje tjeskobe i moj svakodnevni život. Uvijek su mi blizu", zAključio je.

