Talijani ostali bez riječi zbog uvjeta u Zenici: 'Ovo je neki drugi svijet’

Dolazak talijanske reprezentacije u Zenicu izazvao je pravu buru u tamošnjim i stranim medijima. Talijanski novinar Tancredi Palmeri uživo je izvještavao iz bosanskog grada, komentirajući atmosferu i smještaj Azzurra, te nije krio iznenađenje.

„Ovo je neki drugi svijet u kojem se Bosna priprema za utakmicu s Italijom“, rekao je Palmeri, aludirajući na improvizirane staje pored trening-terena u Butmiru. Ni hotel u kojem su Talijani odsjedali nije mu ostavio posebno dobar dojam: „Smješteni su u hotelu s četiri zvjezdice, ali jedna je očito ugašena. Recimo da su tri plus jedna.“

Palmeri nije bio jedini kritičar. Talijanski list La Stampa posjetio je svlačionice stadiona Bilino Polje i zabilježio da uvjeti znatno odstupaju od onih na koje su navikli talijanski igrači. „Prostorije su vrlo skučene i daleko od standarda koje reprezentativci očekuju. Ledena kupka, nužna za krioterapiju, ustvari je crni bazen postavljen pokraj tuševa“, naveli su.

Le immagini dello spogliatoio dello stadio Bilino Polje di Zenica che ospita l’Italia nella finale dei playoff per i Mondiali 2026 contro la Bosnia-Erzegovina. Gli spazi sono molto ristretti e lontani dagli standard ai quali sono abituati i calciatori della Nazionale. La vasca… pic.twitter.com/Gn3lYQP65Q — La Stampa (@LaStampa) March 31, 2026

Iako neobični, ovakvi detalji prikazuju stvarnu sliku infrastrukture nogometnih objekata u Bosni i Hercegovini, skromnu, ali funkcionalnu. Na ovu temu reagirao je i izbornik Vahid Halilhodžić, koji je za naš portal komentirao situaciju i dao svoje viđenje priprema bh. reprezentacije pred susret s Italijom.

