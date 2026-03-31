nisu očekivali /

Talijani ostali bez riječi zbog uvjeta u Zenici: 'Ovo je neki drugi svijet'

Talijani ostali bez riječi zbog uvjeta u Zenici: 'Ovo je neki drugi svijet’
Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Profimedia

Talijanski list La Stampa posjetio je svlačionice stadiona Bilino Polje i zabilježio da uvjeti znatno odstupaju od onih na koje su navikli talijanski igrači.

Dolazak talijanske reprezentacije u Zenicu izazvao je pravu buru u tamošnjim i stranim medijima. Talijanski novinar Tancredi Palmeri uživo je izvještavao iz bosanskog grada, komentirajući atmosferu i smještaj Azzurra, te nije krio iznenađenje.

„Ovo je neki drugi svijet u kojem se Bosna priprema za utakmicu s Italijom“, rekao je Palmeri, aludirajući na improvizirane staje pored trening-terena u Butmiru. Ni hotel u kojem su Talijani odsjedali nije mu ostavio posebno dobar dojam: „Smješteni su u hotelu s četiri zvjezdice, ali jedna je očito ugašena. Recimo da su tri plus jedna.“

 

 

Palmeri nije bio jedini kritičar. Talijanski list La Stampa posjetio je svlačionice stadiona Bilino Polje i zabilježio da uvjeti znatno odstupaju od onih na koje su navikli talijanski igrači. „Prostorije su vrlo skučene i daleko od standarda koje reprezentativci očekuju. Ledena kupka, nužna za krioterapiju, ustvari je crni bazen postavljen pokraj tuševa“, naveli su.

 

 

Iako neobični, ovakvi detalji prikazuju stvarnu sliku infrastrukture nogometnih objekata u Bosni i Hercegovini, skromnu, ali funkcionalnu. Na ovu temu reagirao je i izbornik Vahid Halilhodžić, koji je za naš portal komentirao situaciju i dao svoje viđenje priprema bh. reprezentacije pred susret s Italijom. Više o njegovim izjavama možete pročitati OVDJE.

POGLEDAJTE OVDJE: Sve je spremno za konačni okršaj BiH i Italije: 'Navikli su oni na lošije terene'

