Umrla Bernadette Chirac, udovica bivšeg francuskog predsjednika Jacquesa

Bernadette Chirac, udovica bivšeg francuskog predsjednika Jacquesa Chiraca, umrla je u petak navečer u dobi od 93 godine, podijelila je njezina kći Claude Chirac za AFP u subotu ujutro.

Rođena kao Bernadette Chodron de Courcel, Chirac je "umrla mirno tijekom večeri, okružena obitelji. Upravo je bila napunila 93 godine", rekla je njezina kći. Posljednji je rođendan proslavila 18. svibnja. Jacques Chirac umro je 2019. u dobi od 86 godina.

Bila je jedina prva dama koja je samostalno obnašala političku dužnost, kao vijećnica u Corrèzeu na jugozapadu Francuske, kamo je neprekidno bila birana od 1979. do 2015. godine.

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Francuski predsjednik Emmanuel Macron u subotu je odao počast, opisujući je kao "damu velikog srca" koja je "ostavila trag u našoj povijesti" i "promijenila toliko života svojom diskrecijom i odlučnošću". Pohvalio je njezin rad kao izabrane dužnosnice u Corrèzeu i u pomaganju "milijunima anonimnih pacijenata, zahvaljujući njezinoj dubokoj i nepokolebljivoj predanosti" kao čelnice Zaklade francuskih bolnica.

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Tijekom braka dugog više od 60 godina, supruga Jacquesa Chiraca ostala je uglavnom u sjeni "velikog čovjeka". Bila je uza nj tijekom cijelog njegova putovanja do Elizejske palače (bio je ministar, premijer i gradonačelnik Pariza). Na predsjedničkim je izborima pobijedio 1995. godine, iz trećeg pokušaja.

Rođena 18. svibnja 1933. u Parizu, Bernadette Chodron de Courcel odrasla je u obitelji diplomata u uglađenom 16. okrugu glavnog grada. Kao studentica na Sciences Po Paris, na toj je prestižnoj instituciji upoznala Jacquesa Chiraca, za kojeg se udala 1956. godine.

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Tijekom prvog predsjedničkog mandata Jacquesa Chiraca (1995.-2002.), bila je potisnuta u drugi plan, a onda je odigrala ključnu ulogu u ponovnom izboru svog supruga 2002. godine. Postala je vrlo popularna u francuskoj javnosti, posebno kao voditeljica kampanje za pomoć hospitaliziranoj djeci, a bila je i miljenica desničarskih političara, koji su se borili za njezinu podršku na općinskim i parlamentarnim izborima. Svojom klasičnom, buržujskom aurom, smatrana je daleko konzervativnijom od svog supruga. No sa snažnom političkom oštroumnošću, upravo je "Bernie" upozorila Jacquesa Chiraca 1997. da nije pametno raspustiti parlament prije vremena. Chirac je također rekao da ga je ona jedina upozorila na uspon Jean-Marieja Le Pena, vođe Nacionalne fronte (krajnje desnice), tijekom predsjedničkih izbora 2002. godine.

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"Ona je žena mog života; toliko smo toga postigli zajedno", zapisao je Jacques Chirac o njoj u svojim memoarima.