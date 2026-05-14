Macron je 'popio' šamar zbog ovoga? 'Brigitte je pročitala poruku koju nije smjela vidjeti'

Francuska prva dama Brigitte Macron navodno je udarila supruga Emmanuela Macrona nakon ljubomorne svađe nakon što je pročitala poruke iranske glumice, tvrdi to politički dopisnik Paris Matcha Florian Tardif u novoj biografiji francuskog predsjedničkog para.

Riječ je o trenutku iz svibnja 2025. tijekom službenog putovanja u Vijetnam kada su kamere snimile prepirku Macrona i njegove supruge prije izlaska iz zrakoplova. Na snimci koja se munjevito proširila društvenim mrežama vidi se kako Brigitte pruža ruku prema Macronu i udara ga u lice.

Svjetska je javnost tada nagađala što se zapravo dogodilo u zrakoplovu Airbus A330, a Elizejska palača tvrdila je da je to bio "trenutak intimnosti" između para te da su se supružnici "opustili" prije službenog putovanja. Macron je kasnije priznao da su se svađali, ali da ga je iznenadilo koliko se javnost zanimala a taj trenutak.

Sve je krenulo od poruka s drugom ženom?

"Prepirao sam se i, bolje rečeno, šalio sa suprugom. Iznenađen sam da se taj trenutak pretvara u neku vrstu globalne katastrofe i da ljudi smišljaju razne teorije. To je besmislica", naveo je francuski čelnik.

Mnogi u tu verziju nisu povjerovali.

U novoj knjizi "Un couple (presque) parfait", što u prijevodu znači "(Gotovo) savršen par", politički novinar Paris Matcha koji je često imao pristup Macronovima, tvrdi da je sukob potaknula poruka misteriozne žene koju je Brigitte Macron slučajno pročitala, prenosi Bild.

Autor navodi da je francuska prva dama "izrazito ljubomorna" i tvrdi da mu je bliski Macronov povjerenik rekao da je slučajno pročitala poruku "koji nikad nije smjela vidjeti".

To je, dodaje se, navodno dovelo do žestoke svađe.

"Pomoćnik je mislio da su riješili stvar i otvorio vrata avion. U istom trenutku ruka prve dame krenula je prema Emmanuelovom licu" dodaje se u knjizi.

Demantij Brigitte Macron

Autor tvrdi da je u središtu sukoba glumica iranskog podrijetla Golshifteh Farahani (42).

U biografiji je uključio izjavu bivšeg ministra u Macronovom kabinetu koji je anonimno podijelio: "U to vrijeme nam je rečeno kako odgovoriti na upite. Na primjer, da je predsjednik s glumicom razmjenjivao samo bezazlene poruke tijekom određenog razdoblja ili da joj je jednostavno napisao da je lijepa".

U tom kontekstu Bild je podsjetio na glasine od prošle godine kada su izvori šaptali da Macron "nije mogao zaboraviti aferu s Golshifteh".

Prema Le Parisienu, Izvor blizak Brigitte Macron "kategorički je porekao" tvrdnje kada ih je Tardif intervjuirao u ožujku i inzistirao da ona "nikada ne gleda u telefon svog supruga", prema Le Parisienu.

Kada su je novinari pitali o odnosu s predsjednikom, Farahani (42) je demantirala glasine o aferi tvrdeći da je njihov odnos bio isključivo platonski, navodi Independent.