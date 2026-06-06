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ROLAND GARROS /

Branitelji naslova osvojili treći Grand Slam naslov

Branitelji naslova osvojili treći Grand Slam naslov
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Foto: Chryslene Caillaud/PsnewZ/Bestimage/Profimedia

Do obrane naslova došli su dominantnom pobjedom od 6-4, 6-2

6.6.2026.
14:33
Hina
Chryslene Caillaud/PsnewZ/Bestimage/Profimedia
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Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos obranili su naslov pobjednika u muškim parovima na Roland Garrosu.

Do obrane naslova došli su dominantnom pobjedom od 6-4, 6-2 nad drugim nositeljima finsko-britanskim parom kojeg čine Harri Heliovaara i Henry Patten u subotu, osvojivši svoj treći Grand Slam naslov kao par.

Za Granollersa i Zeballosa ovo je treći Grand Slam naslov kojeg su osvojili kao par. Osvojili su Roland Garros i US Open prošle godine, a ove godine u Parizu su opravdali status prvih nositelja ne izgubivši ni jedan set.

Roland Garros
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