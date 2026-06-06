Kolinda Grabar-Kitarović objavila fotografije s putovanja i pokazala svoju fit liniju

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (58) podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu seriju fotografija s poslovnog putovanja na Cipar, pokazavši kako i uz gust raspored pronalazi vrijeme za odmor i uživanje u prirodnim ljepotama. U nizu od osam fotografija, Grabar-Kitarović prikazana je u idiličnom obalnom okruženju. Odmarajući se na balkonu s pogledom na more, šetajući po pješčanoj plaži i uživajući u raskošnom vrtu, bivša predsjednica je pokazala kako uspješno spaja posao i uživanje.

"Ima nešto posebno u tome kad te posao odvede na mjesto gdje, osim obaveza, pronađeš i malo mira, prirode i vremena za uživanje", napisala je u opisu objave. Mnogi pratitelji u komentarima su istaknuli kako Grabar-Kitarović odlično izgleda.

I dalje aktivna

Otkako je napustila predsjedničku funkciju 2020. godine, Kolinda Grabar-Kitarović ostala je iznimno aktivna na međunarodnoj sceni. Njezina karijera uključuje važne uloge poput veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama i pomoćnice glavnog tajnika NATO-a, a taj angažman nastavlja i danas. Trenutno je neovisna članica Međunarodnog olimpijskog odbora, gdje predsjeda Komisijom za buduće domaćine Olimpijskih igara.

Osim toga, od 2021. godine savjetnica je dekana Zagrebačke škole ekonomije i managementa te je uključena u rad nekoliko neprofitnih institucija i think tankova, poput GLOBSEC-a. Njezina kontinuirana prisutnost u globalnim raspravama, poput nedavnog komentara o Inicijativi triju mora potvrđuje da i dalje aktivno sudjeluje u političkim temama.