Nije da krpa kraj s krajem: Evo koliko Kolinda zarađuje kao poduzetnica

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon politike uspješno je zaplovila u poduzetničke vode.

Prema novim financijskim izvještajima, njezina tvrtka poslovala je stabilno tijekom 2025. godine. Prijavila je rekordnu dobit od 260,7 tisuća eura na prihod od 347 tisuća eura, što je također najviše dosad, piše Jutarnji list.

Grabar-Kitarović tvrtku KGK Advising & Professional Services d.o.o. je otvorila 2022. godine. Kao osnivačica i direktorica te je godine, za manje od dva mjeseca postojanja, prijavila prihod od 28,4 tisuće eura i dobit od 24,7 tisuća eura.

Tvrtka registrirana za niz djelatnosti

Kolindina tvrtka osnovana je sa sjedištem na adresi njezina stana u Bauerovoj ulici, a ona je i jedina vlasnica. Tvrtka je registrirana za niz djelatnosti, koje se uglavnom odnose na savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, promidžbu, poduku u govornoj komunikaciji i sl.

Društvo ima temeljni kapital u visini od 2654 eura, a sav prihod ostvarila je od prodaje.

Tvrtka je stabilno poslovala i u 2024. godini, kada je Grabar-Kitarović prijavila prihode od 346,1 tisuću eura, a dobit 251,3 tisuće eura.

Suprug također otvorio obrt

Nakon što joj je 2022. godine završio mandat predsjednice, Grabar-Kitarović je postala članica Međunarodnog olimpijskog odbora, u kojem radi na volonterskoj bazi.

Njezin suprug, Jakov Kitarović, također se zaputio u poduzetničke vode, a 2023. godine otvorio je obrt za poslovno savjetovanje Crosspoint. Obje tvrtke supružnika prijavljene su na istoj adresi.

POGLEDAJTE VIDEO: Kolinda otkrila što misli o Trumpu, komentirala Projekt Pantheon: 'Ja sam po prirodi optimist'