Uz rođendan slavi i 'svoju bebu': Kolinda Grabar-Kitarović oduševila, komentari pljušte

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović proslavila je svoj rođendan na poseban način, spojivši osobno slavlje s jednim od svojih najvažnijih profesionalnih projekata. U objavi na Instagramu podijelila je s pratiteljima svoju radost iz Dubrovnika, gdje se održava Three Seas Business Forum, događaj koji je dio Inicijative triju mora, projekta koji je i sama suosnovala.

Svojim prepoznatljivim optimizmom, Grabar-Kitarović je u opisu fotografije napisala: „Godinu starija, nimalo mudrija… ipak puno veselija. Hvala svima na čestitkama! Nema boljeg mjesta ni trenutka za proslavu rođendana od obilježavanja ‘moje bebe’ -Inicijative triju mora - u najljepšem gradu na svijetu, našem Dubrovniku!“

Dvostruko slavlje u Dubrovniku

Na fotografiji bivša predsjednica pozira nasmiješena ispred službenog bannera foruma, odjevena u elegantnu crnu haljinu s bijelim točkama. Njezina objava brzo je privukla pažnju pratitelja, koji su joj uputili stotine čestitki i lijepih želja na različitim jezicima, od hrvatskog i engleskog do turskog i perzijskog. Komentari poput „Happy Birthday Madam President“ i „Uvijek elegantna i dotjerana i primjer drugima“ svjedoče o tome da i dalje uživa veliku popularnost kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu.

Ovo slavlje ima i dublje značenje. Inicijativa triju mora, koju je nazvala „svojom bebom“, projekt je koji je pokrenula 2015. godine zajedno s poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom. Summit koji se ove godine održava upravo u Dubrovniku od 28. do 29. travnja predstavlja svojevrsni povratak kući, budući da je inicijativa i pokrenuta u istom gradu.

Bogata karijera i trajan utjecaj

Podsjetimo, bivša predsjednica danas slavi svoj 58. rođendan, a ova prigoda je i podsjetnik na njezinu bogatu političku i diplomatsku karijeru. Ušla je u povijest kao prva žena na čelu Hrvatske, obnašajući dužnost predsjednice od 2015. do 2020. godine. Prije toga, njezina karijera uključivala je važne funkcije poput ministrice vanjskih poslova i europskih integracija, veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama te pomoćnice glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju. U javnosti je ostala poznata po snažnom međunarodnom angažmanu, ali i po svom prepoznatljivom, neposrednom stilu koji je pokazala u brojnim prilikama.

