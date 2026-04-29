'Najbolja utakmica ikad' dokazala da su krila i dalje u modi, ali i da je vrijeme legende prošlo

Utakmica između PSG-a i Bayern Münchena zauvijek će se pamtiti. Sraz branitelja naslova i jednog od favorita za titulu Lige prvaka upisan je u povijest kao polufinale s najviše pogodaka, a ona je potvrdila brojne stvari.

Finale prije finala

Glavni zaključak ove utakmice jest da je ona bila finale prije samog finala. Bila je ovo jedna stvarno spektakularna utakmica u kojoj su obje momčadi pokazale zašto ih se toliko hvali, a najbolje ju je opisao trener PSG-a Luis Enrique. "Nikad nisam vidio ovakav intenzitet i ovakvu fizičku razinu. Moramo si stvarno svi međusobno čestitati. Mi smo večeras zaslužili pobijediti, remizirati i izgubiti u isto vrijeme jer je ova utakmica bila nevjerojatna. Bila je ovo najbolja utakmica koju sam vodio kao trener, nema sumnje u to," rekao je trener Parižana i najbolje prikazao da se radilo o utakmici dvije najbolje momčadi u Europi.

Bayernov napad je nezaustavljiv

Iako je Bayern izgubio prvi polufinalni dvoboj s PSG-om, ova je utakmica dokazala da je napad Bavaraca nezaustavljiv. Nakon godina suše napokon smo dobili napadačku trojku koja može konkurirati "BBC-ju" Real Madrida ili "MSN-u" Barcelone. Michael Olise je još jednom pokazao da se radi o čarobnom igraču, Luis Díaz da ga Liverpool nije trebao tako olako pustiti, a Harry Kane da je ozbiljan konkurent za Zlatnu loptu. Sva trojica su odigrala još jednu fenomenalnu utakmicu u nizu i, ako Bayern želi preokrenuti u uzvratu, oni će morati biti na razini.

Prošla sezona nije bila slučajnost

Ako je itko posumnjao kako je PSG slučajno postao prvak Europe, ova je utakmica pokazala da su u krivu. Iako su Parižani u obranu titule krenuli dosta klimavo, u utakmici s Bayernom su dokazali da se radi o vrsnoj momčadi. Kada su se branitelji naslova našli "oči u oči" s momčadi koja ih je porazila u grupnoj fazi, nisu pokleknuli, već su dali sve od sebe i pobjedili. Ključ pobjede opet je bio sjajan vezni red s dva portugalska maestra, ali valja napomenuti kako su kod svih pet golova sudjelovali trojac Hviča Kvarachelia, Ousmane Dembélé i Désiré Doué i tako istaknuli kandidaturu za najbolji napadački trojac na svijetu.

Njegovo je vrijeme prošlo

Iz utakmice svakako možemo izvući poučak kako je vrijeme Manuela Neuera prošlo. Legendarni Nijemac je nakon uzvrata s Realom odigrao još jednu lošiju partiju te protiv PSG-a nije imao niti jednu obranu. Neuer je uvelike kriv za dva od pet pogodaka Parižana, a može biti zahvalan da su branitelji naslova u nekoliko navrata promašili nepromašivo ili pogodili okvir gola. Uzevši u obzir da Neuer ima 40 godina, kao i da posljednje tri godine ima redovite ozljede, to ne treba čuditi.

Pep Guardiola je najbolji učitelj

A glavni zaključak iza svega je da nema boljeg učitelja od Pepa Guardiole. Iako trener Manchester Cityja ove godine ne igra u polufinalu Lige prvaka, njegov je utjecaj na karijere gotovo pa i svih sudionika ogroman. Trener Bayerna Vincent Kompany proveo je čak tri godine kao kapetan Cityja pod vodstvom Guardiole, dok je Luis Enrique preuzeo drugu momčad Barcelone iste sezone kada je Guardiola preuzeo prvu. Kada tome dodamo da je trener Arsenala Mikel Arteta bio pomoćni trener Guardioli na početku svoje karijere, dolazimo do zaključka da bez Španjolca gotovo i nema modernog nogometa.

Možemo izvući još nekoliko zaključaka o tome kako će fizička igra i kondicija postajati sve bitnija, kako će širina klupe moći presuditi, no na kraju dana ova je utakmica dokaz da nogomet još uvijek ima svoje magije i da je moguće ne kalkulirati, već uživati.

