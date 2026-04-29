L'Equipe se klanja PSG-u i Bayernu: 'To su dvije najbolje momčadi Europe'

Nogometni svijet pod dojmom je čudesne prve polufinalne utakmice Lige prvaka, koja se u utorak navečer odigrala na Parku prinčeva, a u kojoj je palo čak devet golova. PSG na uzvrat u Munchen putuje s jednim pogotkom viška, jer su slavili 5-4. Poznat francuski sportski list L'Equipe s oduševljenjem piše o spektaklu koji je viđen.

'Nitko nije ostao razočaran spektaklom'

L'Equipe navodi:

"Dvije najbolje momčadi u Europi sastale su se u utorak navečer na Parku prinčeva i apsolutno nitko nije mogao biti razočaran spektaklom, čak i ako će Parižani biti sretniji od Bavaraca nakon pobjede u ovoj prvoj utakmici polufinala Lige prvaka (5-4). Nakon desetominutnog razdoblja ispijanja, PSG i Bayern München razmijenili su udarce, pretvorivši utakmicu u nevjerojatnu bitku zapanjujućeg intenziteta i tehničke kvalitete. PSG može sanjati o uzastopnom naslovu Lige prvaka: stekli su blagu prednost nad njemačkim velikanom nakon izvanredne utakmice u utorak navečer u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka (5-4). Uzvratna utakmica u Bavarskoj obećava žestoku utakmicu", stoji u tekstu s naslovom totalni nogomet.

PSG je prekinuo niz od pet uzastopnih poraza protiv Bayerna

U prvom susretu polufinala Lige prvaka PSG je na svom Parku prinčeva svladao Bayern München rezultatom 5-4 u spektakularnoj utakmici prepunoj preokreta i golova.

Aktualni europski prvak i njemački velikan odigrali su iznimno sadržajan dvoboj s čak devet pogodaka, što ovo polufinale čini najefikasnijim u povijesti natjecanja. Parižani su u jednom trenutku imali uvjerljivih 5-2, ali su se Bavarci uspjeli vratiti i zakomplicirati završnicu.

Bayern je poveo u 17. minuti kada je Harry Kane realizirao jedanaesterac. PSG je izjednačio u 24. preko Kviče Kvaratškelije, a potpuni preokret donio je Joao Neves u 33. minuti. Na 2-2 je poravnao Michael Olise u 41., no u završnici prvog dijela Ousmane Dembele iz penala ponovno donosi prednost domaćinu.

U nastavku je Kvaratškelija svojim drugim golom povećao na 4-2, a samo tri minute kasnije Dembele zabija za visokih 5-2. Ipak, Bayern se nije predavao – Upamecano smanjuje u 65., a Diaz tri minute kasnije postiže pogodak za 5-4 i vraća neizvjesnost.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je cijelu utakmicu za Bayern. Uzvrat se igra 6. svibnja u Münchenu. U drugom polufinalu sastaju se Atletico Madrid i Arsenal.

Ovom pobjedom PSG je prekinuo niz od pet uzastopnih poraza protiv Bayerna, uključujući i posljednji susret u grupnoj fazi kada su Bavarci slavili 2-1 u Parizu.

Utakmica je obilovala prilikama od samog početka. PSG je prvi zaprijetio, no ubrzo je uslijedila kontra Bayerna i jedanaesterac iz kojeg je Kane zabio. Gosti su mogli povećati vodstvo, ali su Safonov i Marquinhos spriječili pogodak. PSG je zatim preokrenuo, Bayern ponovno izjednačio, a završnica prvog dijela donijela je još jedan penal za domaće.

U drugom poluvremenu PSG je brzo povećao prednost, no Bayern se pogocima iz prekida i kontri vratio u igru. U završnici su Parižani imali još jednu veliku priliku, ali rezultat se više nije mijenjao.

