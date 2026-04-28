Čudesna utakmica razbacala je i poredak najboljih strijelaca LP-a: Evo kako sada izgleda vrh
Velika je gužva na vrhu onih najboljih, a dojma smo kako će se sve još mijenjati
28.4.2026.
23:43
Napadač Real Madrida Kylian Mbappe vodeći je strijelac Lige prvaka sa 15 golova, no napadač Bayerna Harry Kane sve mu je bliže sa 13 postignutih golova.
Na trećem mjestu su Anthony Gordon iz Newcastle Uniteda, te Khvicha Kvaratskhelia sa po 10 golova.
Ljestvica strijelaca
15 - Mbappe (Real Madrid)
13 - Kane (Bayern Munchen)
10 - Gordon (Newcastle), Kviča Kvaratskhelia (PSG)
9 - Alvarez (Atletico Madrid)
8 - Haaland (Manchester City)...
