PROMETNO /

Čudesna utakmica razbacala je i poredak najboljih strijelaca LP-a: Evo kako sada izgleda vrh

Čudesna utakmica razbacala je i poredak najboljih strijelaca LP-a: Evo kako sada izgleda vrh
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Velika je gužva na vrhu onih najboljih, a dojma smo kako će se sve još mijenjati

28.4.2026.
23:43
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Napadač Real Madrida Kylian Mbappe vodeći je strijelac Lige prvaka sa 15 golova, no napadač Bayerna Harry Kane sve mu je bliže sa 13 postignutih golova.

Na trećem mjestu su Anthony Gordon iz Newcastle Uniteda, te Khvicha Kvaratskhelia sa po 10 golova.

Ljestvica strijelaca

15 - Mbappe (Real Madrid)

13 - Kane (Bayern Munchen)

10 - Gordon (Newcastle), Kviča Kvaratskhelia (PSG)

 9 - Alvarez (Atletico Madrid)

 8 - Haaland (Manchester City)...

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte gol Pršira protiv Istre koji je Gorici osigurao ostanak u HNL-u

Liga PrvakaNajbolji Strijelac
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
