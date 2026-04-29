Jedan čovjek oštro komentirao spektakl: 'Ovo je bila katastrofa...'

Utakmica francuskog PSG-a i njemačkog Bayerna Münchena ući će u povijest kao polufinalna utakmica s najviše pogodaka. No, nisu svi bili zadovoljni epskim trilerom...

Trener Bayerna, koji je susret odradio na tribini umjesto na klupi zbog suspenzije, nakon utakmice je rekao: "Ovo je bila katastrofa za gledanje!" Naravno, trener Bavaraca odmah je potom prasnuo u smijeh pa prokomentirao utakmicu:

"Drugačije je kada ste na travnjaku ili kad ovako gledate. Kod rezultata 5:2 vidjeli smo da igrači PSG-a već slave. No, iako nam je bilo teško, moja je momčad uspjela odgovoriti i vratiti se u igru. Osjetio sam tu njihovu snagu čak i odavde", rekao je belgijski stručnjak, koji je potom komentirao je li ova utakmica bila dokaz da je napadački nogomet bolji od obrambenog.

"Teško je to reći. To je kao religija. Možete debatirati s drugima, ali vi vjerujete u ono u što vjerujete. Za mene ne postoji stil igre koji je superiorniji drugome. U Premier ligi ima puno duela, igra se na duge lopte, drugdje se igra catenaccio... Večeras smo vidjeli sudar dvije slične ideje. Inače, momčadi pod pritiskom prihvate način igre protivnika koji se nametne, ali u ovoj utakmici to nije bio slučaj. Niti jedna momčad se nije htjela prilagoditi", rekao je Kompany.

"Ovakve utakmice usmjeravaju detalji... pričamo o penalu, o korneru i slično. To će biti ključno u uzvratu. Ono što je bitno u uzvratu i s navijačke strane: ako imate ulaznicu, ali se ne osjećate dobro, ako niste na sto posto, dajte kartu nekome tko će dati baš apsolutno sve od sebe. Želimo 75.000 navijača koji će dati 100 posto! Želimo pobijediti i trebamo vašu apsolutnu podršku", zaključio je Bayernov strateg.

